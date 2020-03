FIKK IKKE VÆRE MED: Miljøpartiet De Grønnes Une Aina Bastholm og Rødts Bjørnar Moxnes. Foto: Jørgen Braastad

Skulle skape bred enighet om krisepakke – Rødt og MDG mener de ble utestengt

På mandag manet partiene til samling om krisetiltak for coronarammede folk og bedrifter. Tre dager senere forhandlet kun syv av ni partier på Stortinget om en ny krisepakke.

Nå raser Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Miljøpartiet De Grønne-talsperson Une Aina Bastholm mot resten av stortingspartiene, som de mener har utestengt dem fra forhandlingene.

– Vår erfaring fra krisepakke del 1 var at resultatet ble bedre av at alle partiene fikk delta. Rødt og MDG ble holdt utenfor de reelle forhandlingene, det er udemokratisk, det er uklokt og det er uheldig for dem som rammes av krisen, sier Bjørnar Moxnes til VG.

– Vi spurte om å få bli med, så får vi ikke engang et svar på om de skal forhandle eller ikke. De bare overser oss.

MDGs Une Aina Bastholm er skuffet over at partiet ikke var med på forhandlingene.

– Jeg synes det var veldig vakkert hvordan vi alle sammen presentere noe felles i første runde av økonomisk krisepakken. Det representerer noe av stemningen i Norge nå, sier Une Aina Bastholm til VG.

På en pressekonferanse på mandag sa finansminister Jan Tore Sanner (H) til NRK at han var opptatt av at partiene står sammen og håper på så brede løsninger som mulig.

Også Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum oppfordret til samling:

– Det er kjempeviktig med en bred enighet, sa Trygve Slagsvold Vedum til TV2 på vei inn til pressekonferansen.

Mener forhandlinger ble hemmeligholdt

Ifølge Moxnes tok han senest opp deltagelse i nye forhandlinger i et møte i finanskomiteen onsdag klokken 17.

– Men alle holdt tyst om at de skulle ha forhandlinger like etterpå, og holde på hele natten med det, sier han.

Det samme sier Bastholm:

– Jeg har hatt dialog med flere partier de siste dagene, men jeg synes det er veldig unødvendig og uforståelig at når opposisjonen da setter seg i fellesskap, og forhandler med posisjonen, så utelater man aktivt to partier bare fordi vi er små.

Fikk ikke gjennomslag

MDGs Bastholm mener grupper hun er opptatt av er taperne når hun ikke fikk være med på forhandlingene.

– Jeg mener studenter kommer dårligere ut fordi jeg ikke fikk være med. Det vil si, ingen fortalte oss at forhandlingene fant sted. Vi ønsket at det skulle spesifiseres at studenter som arbeidstagere skal få dagpenger på lik linje eller tilsvarende med andre arbeidtakere når de blir permittert, sier Bastholm.

– Vi har ikke hatt mulighet til å forhandle til enighet ved å gi bort noe annet. Det blir så fryktelig dumt og unødvendig i en situasjon hvor alle sier utad at man ønsker bred enighet i hvordan Norge håndterer krisen.

Rødt-leder Moxnes forteller at de ikke har fått gjennomslag for sitt viktigste krav i forhandlingene om krisepakkene.

– Det er mye som er bra, men situasjonen for arbeidsløse er ikke ryddet opp i. De rødgrønne har forslag vi kunne vært med på å kjempe for, og Rødt har egne forslag som kunne hjulpet mange, ikke minst økte dagpenger også for arbeidsløse. Det ble utsatt fra krisepakke 1, og det ble sagt at det skulle avklares før torsdag. Det har ikke skjedd.

