Sier norsk laks ikke stod bak utbruddet i Beijing

Norges fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) har sammen med den kinesiske ambassaden konkludert med at norsk laks ikke sto bak coronautbruddet i Beijing, melder Reuters.

Det ble i helgen slått full smittealarm etter et coronautbrudd på et matmarked i Beijing. Byen stengte idrettshaller og konsertlokaler etter at over 100 personer har fått påvist coronasmitte.

Tusenvis av ansatte og kunder på Xinfadi-markedet blir testet for viruset. Flere bydeler i den kinesiske hovedstaden er isolert og nedstengt som følge av det nye utbruddet. Det er iverksatt testing av over 90.000 mennesker som bor i de utsatte områdene.

Mandag ble det holdt et hastemøte med sjømatnæringen om Kina.

Nå har altså fiskeriministeren konkludert med at det ikke var norsk laks som var skyld i smitten på markedet. Dette er gjort sammen med den kinesiske ambassaden, melder Reuters.

Mattilsynet har uttalt at det er «ingenting som tyder på at coronavirus smitter via mat og drikkevann».

Siden 30. mai har 200.000 mennesker besøkt Xinfadi-markedet, som er byens største for ferskvarer. Kinesiske myndigheter forsøker nå å spore opp alle slik at de kan testes. Det er satt opp nesten 200 teststasjoner over hele hovedstaden, og ved flere av dem dannet det seg køer mandag.

Ifølge VGs oversikt har over 84.378 mennesker i Kina blitt registrert smittet av coronaviruset siden utbruddet i desember i fjor. 4638 coronasmittede er meldt døde.

