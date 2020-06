UTSATT BRYLLUP: Luke DeBoer (23) kan ennå ikke komme til kjæresten Ida Marie Rygg (23) i Norge. Foto: Rrivat

Norske Ida får fortsatt ikke sin amerikanske forlovede til Norge

Selv om regjeringen har lettet i coronatiltakene og enda flere igjen kan komme til Norge, må Ida og hennes amerikanske forlovede fortsatt vente.

Tidligere i uken snakket VG med norske Ida Marie Rygg og hennes amerikanske forlovede Luke DeBoer som skulle gifte og bosette seg i Norge i sommer – men alt er blitt satt på vent på grunn av innreisereglene til Norge.

Torsdag kunngjorde imidlertid justisminister Monica Mæland at regelen som for mange føltes urettferdig, med skille mellom norske borgere og EØS-borgere, skulle bort.

– Vi har lest om denne historien i VG. Vi har fått henvendelser fra veldig mange som har planer om å etablere familie i Norge med en partner fra et tredjeland. Det kan de nå få gjøre. Den urettferdigheten mange nordmenn har følt på overfor EØS-borgere forsvinner nå, sier justisminister Monica Mæland til VG.

Med de nye lettelsene i innreisereglene skulle det i teorien være mulig for Luke å komme til Norge likevel, men det er ikke tilfelle:

– Luke har ikke oppholdstillatelse. Vi får det heller ikke på bakgrunn av familieinnvandring, fordi jeg ikke oppfyller inntektskravet. Jeg er student og tjente ikke nok penger i fjor, så da vi forsøkte dette fikk vi blankt avslag.

Ifølge UDIs nettsider må man som fulltidsstudent ha en samlet inntekt på 264.264 kroner før skatt – og det må være sannsynlig at man har samme inntekt ett år frem i tid.

Dette gjelder for familieinnvandring nå Fra mandag kan alle som har fått oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring reise til Norge, uavhengig av om familiemedlemmet i Norge er norsk statsborger, EØS-borger eller kommer fra land utenfor EØS. Det betyr for eksempel at om du er forlovet med noen fra USA eller Filippinene, og dere nå planlegger å bosette dere i Norge, vil de kunne reise hit, ifølge regjeringen. Alle som har fått innvilget en oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring kan fra 15. juni reise inn i Norge, også for å gjenforenes med ektefelle og barn.

De vil imidlertid være omfattet av den karanteneplikten som gjelder ved innreise til Norge, og de må forholde seg til de nasjonale smittevernrådene på samme måte som alle andre.

Justisminister Monica Mæland vil også understreke at personer som har symptomer på smitte ikke skal reise til Norge. Hvordan kan en person som allerede har fått innvilget en slik familieinnvandringstillatelse, men som tidligere har fått beskjed om at innreise ikke er tillatt, nå være sikker på at han eller hun ikke vil bli bortvist på grensen? UDI vil legge ut informasjon på sine hjemmesider om hva denne gruppen må gjøre for å kunne reise inn i Norge. Dette vil gjelde for: Dem som allerede før coronasituasjonen fikk en oppholdstillatelse, men som ikke rakk å reise inn før grensene stengte,

For dem som de siste ukene har fått en tillatelse hvor det står at de ikke har lov til å reise inn,

Og for dem som i tiden fremover vil få en slik oppholdstillatelse.

Her vil det kunne være ulikheter avhengig av om vedkommende er visumfri eller visumpliktig.

Vi oppfordrer derfor den enkelte til å følge med på den informasjon som legges ut på nettet av UDI angående dette Kilde: Justisdepartementet/Monica Mæland Vis mer

– Diskriminering på grunn av pass

Paret er frustrerte over at reglene fortsatt derfor treffer ulikt for norske borgere og EØS-borgere som bor i Norge.

– Hadde jeg vært svensk eller italiensk kunne han ha kommet. Vi forstår godt at reglene er der for en grunn, men dette blir diskriminering på grunn av pass.

Paret har i stedet forsøkt å løse det ved at han søkte studentvisum – men enn så lenge har ikke regjeringen åpnet for at folk kan reise til Norge på bakgrunn av at de er studenter.

– Det er dessuten veldig vanskelig å søke om visum, fordi mange visumkontorer er stengt. Ventetiden er også lang – for eksempel har vi ventet på en klage på visum siden desember.

– Fikk du først forhåpninger da du så nyheten i dag?

– Vi har jo lært oss at vi ikke skal få for store forhåpninger. Jeg har vært i kontakt med veldig mange i samme situasjon, og mange er skuffet og mener at det regjeringen nå gjør bare er noe de gjør fordi de har fått et press på seg – uten at det er veldig mange det ikke hjelper. Dette er veldig dårlig av norske myndigheter, sier hun.

