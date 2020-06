KLIMAKAMP: Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser at 17 milliarder kroner er for mye penger å satse på rensing og lagring av CO₂. Her ved avfallsforbrenningsanlegget ved Klemetsrud mandag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen

Støre til klimaangrep på Solberg: – Hun setter fremtiden i spill for norsk industri

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier statsministeren svikter i kampen om å ta den grønne ledertrøyen i Europa.

Nå nettopp

– Erna Solberg setter fremtiden til norsk industri i spill når hun skaper usikkerhet rundt satsingen på fullskala karbonfangst- og lagring i Norge. Derfor utfordrer jeg henne til å svare nå; vil hun at Norge skal satse på investering i fullskala karbonfangst- og lagring, eller ikke, spør Ap-leder Jonas Gahr Støre.

les også Ap vil brenne av klimamilliarder – lover å ikke øke skattene for vanlige folk

Årsaken til hans vrede er at regjeringen sår tvil om planene om å opprette to CO₂-renseanlegg, ett ved Fortums avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo og ett ved Norcems sementfabrikk i Brevik.

– Dypt bekymret

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har bedt de to anleggene søke om EU-midler i tilfelle de bare går inn for ett av anleggene i statsbudsjettet til høsten. Regjeringspartiet Venstre har signalisert kamp for to anlegg.

– Vi er bekymret over signalene som kommer fra regjeringen, om rensing og fangst av CO₂. Vi skal ta store løft ved å kutte utslipp i Norge, men det monner lite i global sammenheng. Det som virkelig vil monne, er at Norge tar ledertrøyen for å fange og lagre CO₂ (CCS). Den unike muligheten har vi ikke råd til å skusle bort, sier Støre.

Karbon- fangst og lagring (CCS) har vært utredet i mange år. Anleggene på Klemetsrud og Brevik er klare til å starte arbeidet og Equinor har klarert at CO₂ kan lagres i Nordsjøen.

De kan ta imot CO₂ fra EU i flere ti år. CCS har blitt fremstilt som avgjørende for at verden skal nå klimamålene i Paris-avtalen, men det er det blitt stilt spørsmålstegn ved.

les også – Ikke avhengig av norsk klimasatsing i Europa

Investeringskostnad pluss fem års driftskostnader for to fangstanlegg og transport og lagring er på rundt 17 milliarder kroner, mens kostnaden for en kjede med ett fangstanlegg anslås å ligge på rundt 11 milliarder, viser anslag fra kvalitetssikringsrapporten fra juni 2018.

– I disse coronatider fremstår det som lite, men handlingsrommet i statsbudsjettet åpner vanligvis ikke for slike løft?

– Det skal ikke tas over ett budsjett, men over årene 2021 til 2024. Og ikke alt skal finansieres av staten.









fullskjerm OMVISNING: Jonas Gahr Støre ble vist rundt på Fortums avfallsforbrenningsanlegg av Trond Svensen mandag ettermiddag.

– Du og Ap har vært gjennom en CO₂-månelanding før, på Mongstad, som endte i krasjlanding?

– Det er jeg uenig i. Mongstad har bidratt til teknologiutvikling og utenlandsk ekspertise kommer dit for å lære. Vi har lyktes med fangst, nå gjenstår lagring.

Vil ha med Bergen, Stavanger, Trondheim, Mo og Fredrikstad

Støre sier Klemetsrud og Brevik bare bør være begynnelsen.

– Jeg blir positivt overrasket når jeg er ute i landet og opplever så mange bedrifter som vil rense CO₂. Jeg opplevde det nylig ved Øra industripark utenfor Fredrikstad og ved Mo Industripark. De og flere andre prosjekter bør utredes, sammen med avfallsanleggene i Bergen, Stavanger og Trondheim og Fredrikstad.

– Vi har levd av oljen. Nå har den industrien en unik mulighet til å spille en betydelig rolle i det grønne skiftet. Equinor har tilrettelagt for en teknologi som gjør at de kan ta imot CO₂ og lagre den i Utsira-formasjonen. Hvis Erna Solberg ikke griper muligheten, kan en hel industri knekke, i stedet for å bli videreutviklet. Det vil bety tusenvis av arbeidsplasser her hjemme, og det er en teknologi verden trenger for at vi skal klare å nå togradersmålet, sier han.

– Det er nesten utrolig at statsministeren er så passiv

Han sier ekspertene advarer.

– De sier at vi ligger 1,5-2 år foran andre i utvikling av CCS: Fortrinnet er i ferd med å forsvinne. Andre land har meld seg på i dette kappløpet. Danmark og Tyskland posisjonerer seg innenfor hydrogen, Sverige innenfor flytende havvind.

les også Arbeidsplassene må reddes nå

Støre sier kraftfull satsing må til.

– Nordsjøen kan bli hele Europas CO₂-lager i mange tiår. Potensialet for utvidelse er betydelig. Vi kan skape et marked for CCS-produkter i Norge og globalt. Alt tyder på at høyreregjeringen legger opp til at Norge skal tape denne konkurransen.

Han legger lite imellom:

– Det er nesten utrolig at statsministeren er så passiv – hennes plan for å få Norge ut av krisen er så å si helt fri for konkrete tiltak og samlet ambisjon for CCS og hydrogen. I den siste krisepakken, revidert nasjonalbudsjett og hydrogenstrategien sto det knapt noe konkret om utvikling av disse fremtidsnæringene. Det gir lite forutsigbarhet for næringslivet.

Solberg: Har funnet område for lagring i Nordsjøen

Statsminister Erna Solberg svarer blant annet at hennes regjering så langt har brukt om lag fire milliarder kroner på CO₂-fangst, transport og lagring.

– Så sent som i vinter ble det klart at vi har lyktes med å finne et område i Nordsjøen som egner seg for å lagre CO₂. I disse dager gjør vi derfor de siste kvalitetssikringene på CO₂-håndteringsprosjektene, sier hun til VG.

Hun sier at regjeringen har varslet at de skal ta stilling til dette senest i statsbudsjettet som blir lagt frem til høsten.

– Denne grundige fremgangsmåten er viktig for å unngå at dette prosjektet får samme krasjlanding som de rødgrønnes satsing på Mongstad. Vi skal ikke bruke milliarder av kroner på slagord for å komme i avisen. Vi skal skape verdikjeder som gir nye arbeidsplasser og inntekter i Norge, samtidig som vi utvikler teknologi som verden trenger for å kutte klimagassutslipp.

Solberg oppfordrer også Støre til å lese deres plan for å få Norge ut av krisen på nytt.

– Den inneholder både penger til satsing på hydrogen og sirkulær økonomi. Planen legger også 500 millioner kroner til satsing på grønn skipsfart. I tillegg øker vi bevilgningene til Enova som er vårt fremste virkemiddel for skallere opp ny klimavennlig teknologi.

Publisert: 17.06.20 kl. 07:36

Fra andre aviser