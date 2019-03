NRK Satiriks lurte klimastreikende ungdommer: – Ikke gøy

Ingrid Salbu (16) løp ut av klasserommet og satte seg på bussen da klassekameratene sendte melding om at fraværet var gyldig.

Salbu går i 1.klasse på Sandvika videregående skole.

Da klassekameratene hennes og flere tusen andre ungdommer i dag gikk ut i klimastreik, ble hun igjen på skolen.

– Jeg hadde veldig lyst til å være med på streiken, men jeg har en del fravær i fagene jeg hadde i dag, forteller hun.

Dermed ble gleden stor da en venn skrev til henne at alt fravær var gyldig. Det hadde nemlig Regjeringen sagt under en appell.

– Jeg og flere andre dro fra skolen midt i timen, men vi skjønte etterhvert at alt bare var tull, sier hun. Salbu legger ikke skjul på at hun er skuffet.

Løftet om gyldig fravær var nemlig bare et stunt fra NRK Satiriks.

LURT: Ingrid Salbu droppet streiken på grunn av fraværsgrensa. Foto: PRIVAT

Full stans i oljeletingen

– Ingen skal få fravær for å være her i dag. Det garanterer jeg på vegne av regjeringen, sa komiker Thomas Teige fra scenen.

Han utga seg imidlertid for å være utviklingsminister Dag Inge Ulstein, og ba alle om å sende epost direkte til Statsministerens kontor for å få bevis på gyldig fravær, dersom det ble et problem.

I tillegg lovet han at regjeringen ville doble budsjettet til klimabistand, stans i oljeletingen og full stopp i oljeproduksjonen fra 2032. Alt til ellevill jubel fra de flere tusen unge klimastreikende.

Stuntet ble gjort i samarbeid med Natur og Ungdom.

– En dum forklaring

Prosjektleder for NRKs satireprogram Stig Morten Lorentzen Waage, betegner det hele som morsomt. Han mener stuntet er positivt, fordi det vil legge press på politikerne.

Det er ikke Ingrid Salbu enig i.

– Det var ikke gøy. Jeg tenker at den forklaringen er litt dum, fordi det handler om ungdommer. De som er der står jo med mobilen i hånda, og ordet sprer seg veldig raskt, sier hun til VG.

Hun tror ikke at hun vil sende noen e-post til Statsministerens kontor.

– Det finnes andre måter å si fra til regjeringen på. Jeg tror de har fått med seg at vi vil ha gyldig fravær nå, sier 16-åringen.

15 år gamle Selma Baalerud ble også lurt.

– Vi fikk håp, så vi ble litt skuffet da vi skjønte at det var tull. Men når vi blir skuffa på den måten, blir det jo også mer engasjement.

– Synes du det var dårlig gjort?

– For meg gjør det ikke noe, men jeg vet ikke om alle andre syntes det var dumt, sier hun.

ENGASJERTE: Jubelen var ellevill da «statsråden» lovet null fravær og stans i oljeproduksjonen. Foto: VG

Uheldig

Eivind Trædal i Miljøpartiet De Grønne mener stuntet var unødvendig.

– Jeg har veldig sansen for Satiriks, men her virker det som at det kommer litt skeivt ut. Det er uheldig når så mange ungdommer som demonstrerer og ønsker handling får et feilaktig inntrykk, sier han til VG.

Han understreker at han forstår at intensjonen var god, men at det er dumt å lure barn og ungdom som i utgangspunktet ikke er vant til å delta i en demonstrasjon.

– Samtidig er det trist at den eneste måten ungdommene kan få dette positive budskapet på, er gjennom fleip fra en komiker, sier han.

22.03.19 14:22 Oppdatert: 22.03.19 15:20