Norsk 14-åring rekruttert av IS, ifølge amerikanske myndigheter

En amerikansk 20-åring er tiltalt for å ha samarbeidet med ekstremistgruppen IS. Ifølge Washington Post rekrutterte hun en norsk 14-åring til å hacke for IS.

NTB

Etter det NRK får opplyst, er gutten etnisk norsk, og det er ikke kjent hvordan han skal ha blitt radikalisert. Ifølge de amerikanske rettsdokumentene snakket han dårlig arabisk.

Den unge gutten, som fikk tilnavnet «Brother Abu», skal blant annet ha vært med på å lage en video med trusler mot en veldedig organisasjon i New York, skriver TV 2.

Opplysningene kommer fram i en artikkel i Washington Post fredag.

NRK vet ikke hvordan den norske gutten stiller seg til opplysningene som kommer fram i rettsdokumentene. Han er ikke identifisert ved navn, men kalles bare «den mindreårige».

Den da 14 år gamle gutten ble pågrepet i mars 2017 i forbindelse med en etterforskning av IS-aktivitet på nett. Ifølge rettsdokumentene gjorde norsk politi beslag, som senere ble sendt til FBI og brukt i etterforskningen mot den unge kvinnen.

PST bekrefter at de kjenner til saken, som ikke er omtalt i Norge tidligere.

22.03.19 11:41