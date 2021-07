VIL OMFORDELE: Folkehelseinstituttet (FHI) vil omfordele vaksinedoser til kommuner som har måttet gi fra seg doser. Foto: Helge Mikalsen

FHI kartlegger kommuner som har avbestilt vaksinedoser

Enkelte kommuner har slitt med å få satt alle vaksinedosene. Nå har 13 kommuner avbestilt leveranser fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

Indre Østfold kommune har invitert folk fra andre kommuner til å booke time hos seg i fellesferien. Skien venter på vaksinesvar fra 10.000 innbyggere og Ås har 1800 doser til overs de neste to ukene.

Ordfører i Øygard kommune i Vestland raser mot vaksiner som ikke blir satt på Østlandet.

Folkehelseinstituttet (FHI) har derfor bedt kommuner som ikke trenger flere doser til dose én de neste ukene om å sende en «stoppmelding» og avbestille dosene.

Hittil har 13 kommuner gjort dette, opplyser direktør i FHI Camilla Stoltenberg.

Det kan være ulike grunner til at kommunene ikke ønsker flere doser – og det trenger ikke å bety at innbyggerne takker nei.

FHI skal nå kartlegge årsaken til at kommunene ikke ønsker flere doser.

– Vi er i tett kontakt med kommunene, de blir fulgt opp neste uke, sier Stoltenberg.

– Vi vet ikke helt omfanget av dette og det er ikke uventet at det er noen som ikke stiller opp.

Kan få flere i omfordeling

FHI varslet fredag at kommuner som sliter med å få satt alle doser, kan tilby drop-in-vaksinering.

– Er du bekymret for at det kan oppstå vaksineturisme når kommuner åpner for drop-in?

– Drop-in-timene skal være et tilbud om første dose til egne innbyggere, og til innbyggere i nærliggende kommuner. Det er innbyggere som nå står i kø for vaksinasjon uansett, sier Stoltenberg.

– I prinsippet kan det også tilbys til folk som kommer langveisfra, som kanskje er på norgesferie, men vi oppfordrer ikke til det, sier Stoltenberg.

Men det er viktig at kommuner som nå har for mange doser sender en stoppmelding til FHI umiddelbart, understreker hun.

– I neste uke er det slutt på den geografiske prioriteringen. Vi skal uansett gjøre en omfordeling nå, slik at andre kommuner kan ta igjen kommunene som har fått flere doser i en periode. Da vil kommunene som har ligget etter kanskje få enda flere doser, sier Stoltenberg.

Omfordelingen var planlagt uavhengig av at enkelte kommunene ikke får satt alle doser.