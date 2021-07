VOLDTEKT OG MISBRUK AV STILLING: Spesialenheten, som ligger her i dette bygget på Hamar, har etterforsket og nå tatt ut tiltale mot en politimann fra Nordland. Foto: Jo E. Brenden

Omfattende tiltale: Politimann voldtok politistudent

Spesialenheten for politisaker har tatt ut en svært alvorlig tiltale mot en politibetjent fra Nordland politidistrikt. Totalt er det syv fornærmede kvinner i saken.

Av Ådne Husby Sandnes

Publisert: Nå nettopp

Saken ble omtalt da tiltalen ble tatt ut, men innholdet i den svært alvorlige saken blir først kjent nå.

Ifølge tiltalen skal politimannen over en toårsperiode ha utnyttet sin stilling til å ha sex med fem kvinner.







Han er også tiltalt for to voldtekter mot to ulike kvinner. En av dem en politikvinne han var praksisveileder for og som han skal ha innledet et forhold til.

Mannen skal ha møtt de syv kvinnene i forbindelse med politi-jobben.

Deriblant skal han ha hatt sex med en kvinne som ga ham informasjon om det lokale narkotikamiljøet.

Han er også tiltalt for et grovt brudd på tjenesteplikten, ettersom at han skrev seksuelle meldinger til en kvinne som forsøkte å anmelde en voldtekt.

Politimannen nekter straffskyld.

Inviterte hjem

Ved begge de angivelige voldtektstilfellene skal politimannen ha invitert kvinnene hjem til seg selv. På forhånd skal de ha avtalt å ha samleie.

I juli 2018 skal han ha voldtatt den kvinnelige politistudenten. Det fremgår av tiltalen at hun etter hvert skal ha sagt nei, ba mannen om å stoppe og forsøkte å sparke ham bort, men at politimannen likevel fortsatte det som beskrives som et smertefullt seksuelt overgrep.

Ved en annen anledning, i oktober 2019, skal han ha voldtatt en annen kvinne. Også denne kvinnen skal ha sagt nei, bedt ham om å stanse og om å slippe henne løs. Politimannen skal likevel ha fortsatt, ifølge tiltalen.

– Misbrukte tillit og stilling

Fra høsten 2017 til sommeren 2018 var tiltalte praksisveileder for den samme politikvinnen.

Ifølge tiltalen begynte han etter hvert å gi henne komplimenter, og de innledet et kjærlighetsforhold som de holdt skjult. Ettersom hun var under veiledning utviklet hun et avhengighets- og tillitsforhold til ham, mener Spesialenheten for politisaker. Kvinnen skal ha vært redd for å miste studieplass og følte seg underordnet og nærmest tvunget inn i relasjonen. Ifølge tiltalen utnyttet politimannen situasjonen og gjennomførte en rekke samleier med kvinnen.

I september 2017 kom han i kontakt med en kvinne som anmeldte et tyveri og kort tid senere en voldshendelse.

Politimannen deltok i etterforskningen, og tok blant annet avhør av kvinnen. Hun tok også kontakt med ham for å få hjelp idet førerkortet hennes var inndratt. De utvekslet også opplysninger om narkotikamiljøet i politidistriktet. I løpet av en toårsperiode fikk kvinnen ifølge tiltalen tillit til politimannen og kom i et avhengighetsforhold til ham. Politimannen skal ha utnyttet denne tjenstlige relasjonen til henne og hadde flere samleier med kvinnen.

Våren 2019 tok en kvinne kontakt med politimannen. Hun ønsket råd og hjelp fordi hun ble plaget av en tidligere samboer, ifølge tiltalen.

Han ga henne ulike råd, og kontaktet også den tidligere samboeren. Kvinnen etablerte etter hvert et tillitsforhold til politimannen, og ifølge tiltalen utnyttet han den tjenstlige relasjonen til henne til å gjennomføre en lang rekke samleier med kvinnen.

Fra høsten 2017 til desember 2019 hadde politimannen omfattende kontakt med en kvinne angående det lokale narkotikamiljøet, ifølge tiltalen.

Kvinnen utviklet et tillitsforhold til ham, og ifølge tiltalen hadde de et samleie hjemme hos politimannen.

Politimannen hadde også ifølge tiltalen omfattende kontakt med en kvinne, som han møtte i forbindelse med etterforskningsvirksomhet og ordensoppdrag.

Kvinnen utviklet etter hvert et tillitsforhold til politimannen, som han igjen skal ha utnyttet til å gjennomføre samleier.

– Ikke straffbart

Politimannens forsvarer, John Christian Elden, opplyser at politimannen bestrider straffskyld.

– Han mener straffelovens bestemmelser ikke er overtrådt, skriver Elden til VG.

Det er oppnevnt flere bistandsadvokater i saken. Nina Lunde representerer en av kvinnene.

– Etterforskningen har vært og er fortsatt en stor påkjenning for henne. Hun ser frem til rettssaken og å bli ferdig med den, sier Lunde til VG.

Janne Rebecca Fjelnseth bistår en annen kvinne.

– Det har vært en vanskelig situasjon for min klient. Hun opplever saken som en belastning. Hun ser frem til å forklare seg for retten, men ventetiden frem til januar 2022 blir også vanskelig, sier Fjelnseth.