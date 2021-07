HOLDT TALE: Statsminister Erna Solberg holder her tale under det nasjonale minnearrangementet i Oslo Spektrum, 10 år etter terrorangrepet 22. Juli 2011 Foto: Fredrik Hagen

Solberg om Stang-innlegg: − Jeg er ikke enig

Erna Solberg sier hun ikke er enig med Fabian Stangs Facebook-innlegg, som torsdag kveld ble slettet etter reaksjoner.

På 10-årsmarkeringen for 22. juli-terroren der 77 personer ble drept, la tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H) ut et Facebook-innlegg hvor han gikk hardt ut mot Ap-leder Jonas Gahr Støre sin tale på Utøya torsdag.

I det nå slettede innlegget skrev Stang at Gahr Støre gjorde «tragedien til partipolitikk».

Bakgrunnen er at Ap-lederen ba høyresiden i politikken om å ta et spesielt ansvar for å forhindre høyreekstremisme under talen sin på minnemarkeringen på Utøya torsdag.

– Støre sa i realiteten at jeg og andre Høyre-politikere, har et ansvar for de drap og lemlestelser terroristen begikk, skrev Stang i innlegget.

Innlegget ble slettet fordi Stang etter eget utsagn «måtte innse at 22. juli fortsatt er så betent at man bør la meninger bli hos en selv». Arbeiderpartiet mener det virker som at Stang har misforstått Støres tale med vilje.

REAGERER: Fabian Stang (H) ble lei seg da Gahr Støre ba høyresiden i norsk politikk om å ta ansvar for høyreekstremisme. Det virker som om Stang med vilje har misforstått, sier Ap. Foto: VG

VG møter statsminister Erna Solberg etter torsdagens minnekonsert.

– Jeg er jo ikke enig med ham i vurderingen av hva Jonas Gahr Støre har sagt, sier Solberg om Stangs innlegg.

– Jeg oppfatter ikke at Arbeiderpartiet har angrepet Høyre, legger hun til.

– Dagen i dag har vært preget at vi også skal ha en tøff og god debatt om ting vi er uenige med hverandre om for tiden, men også at vi skal stå sammen om ting som er viktig. Og det er arbeidet mot intoleranse, diskriminering, rasisme, og ikke minst å slå ned på alt som er et eksempel på hatretorikk, sier Solberg.

Også tidligere Unge Høyre-leder Sandra Bruflot tok til motmæle mot Stang i en kommentar under Facebook-innlegget.

«Her er jeg uenig med deg Fabian. Høyresiden har et ekstra ansvar for å ta avstand fra høyreekstremisme. Spesielt fordi Arbeiderpartiet og AUF kan si svært lite før de enten får beskjed om at de bruker 22. juli, eller før de får trusler og hets mot seg», skrev Bruflot.

På Twitter skriver Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde at Fabian Stang ikke snakker for Høyre og legger til at hun støtter Bruflots uttalelser.

Overfor Avisa Oslo tar Stang selvkritikk.

«Sandra er klok og jeg bøyer meg for det hun sier», skriver han.