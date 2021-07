RØD: Vaselin og våte omslag var det som skulle til for å lindre solbrentheten til Håkon Smeby. Foto: Privat

Håkon (39) ble solbrent på fisketur: − Har allerede kjøpt inn faktor 50

Håkon Smeby kjører MC langs norske veier til inntekt for kreftsaken. Selv gikk han på et ublidt møte med sommersol i Hardanger.

Av Kristoffer Solberg

Smeby har tilbrakt juli på motorsykkel-ryggen. 39-åringen fra Oslo kjører land og strand for å samle inn penger til støtte for kreftsaken.

Forrige uke kjørte Smeby over fjellet fra øst og havnet i Hardangerfjorden, der skinte solen og fisken bet villig.

– Dæsken, her var det fint! Jeg tror jeg blir en hel dag, tenkte jeg. Det kokte med makrell i fjorden og alt var perfekt, sier Smeby til VG. Han tilbrakte dagen i den varme solsteiken.

– Jeg ble veldig varm, for jeg har jo på meg MC-klær og greier, sier Smeby og legger til at man får med seg begrenset med sommerklær på MC-tur.

– Jeg tok av meg trøya og fisket, og merket at jeg hadde brent meg altfor sent. Jeg hadde ikke med meg solkrem i vesken, forteller Smeby.

FLEIP: Ifølge Håkon var det en fleipete tone mellom pleierne på legevakten og ham selv. Nå har han kjøpt inn solfaktor 50 for resten av turen. Foto: Privat

Siden gikk turen videre opp til en kamerat i Bergen, og søndag kveld merket Håkon at han var godt solbrent.

– Da jeg skulle legge meg fikk jeg ikke sove, det klødde så. Mandag morgen kjørte han jeg besøkte meg ned til legevakten i Bergen, forteller Smeby.

– Der er det en egen avdeling for brannskader. De gjør en skikkelig jobb uavhengig av hvor stor skaden er. Det var en lett og ledig tone mellom pleieren på legevakten og meg selv, sier Smeby – som forteller at det ble en del fleiping om at han ikke hadde smurt seg.

Han understreker at solbrentheten ser verre ut enn den egentlig er. Det på toppen av skuldrene han er mest brent.

– Legene smurte inn hele ryggen med vaselin og tok på både våte og tørre omslag og gasbind. Det har jeg gått med i to dager og nå opplever jeg ikke noe kløe, sier Smeby

Smeby startet innsamlingsaksjonen «Hawkon Rides» for to år siden til inntekt for Kreftforeningen og Sykehusklovnene. I år kjører han til kjører han til inntekt for Christell Wilsgård (31) som ikke lenger får full støtte til parykk etter fylte 30. Flere medier har omtalt innsamlingsaksjonen.

– Jeg har lyst til å belyse dette litt. Det er sikkert mange som er i Christells sko. Hun har kjempet mot kreften hele sitt liv, og at hun ikke skal få dekket kostnader til hår, det synes jeg er litt flaut, sier Smeby som har samlet inn i overkant av 40.000 kroner til nå i sommer.

– Blir det MC-jakken på resten av sommeren, eller må turen avsluttes?

– Det blir i hvert fall langermet trøye. Det har aldri vært noe tema å avslutte turen. Målet mitt er å samle inn så mye som mulig.

Smeby har selv mistet familiemedlemmer til kreft. Han er bevisst faren solbrenthet kan utgjøre.

– Det er jeg veldig bevisst på. Jeg har mange i familien som har gått bort på grunn av kreft. Jeg kommer nok ikke til å dra på MC-turer uten solkrem i bagasjen. Jeg har allerede kjøpt inn faktor 50.