VENNINNER: De to venninnene Petrin Nærland (t.v.) og Edle Skeiseid mener årets studieopptak ble urettferdig mot dem som er født i år 2000. Foto: Privat

Konkurrerte mot «coronakullene»: − Det gikk som fryktet

Petrin Nærland og Edle Skeiseid gikk begge ut av videregående i 2019, men har fortsatt til gode å komme inn på studieplassen de ønsker seg. De mener de konkurrerer på et urettferdig grunnlag mot «coronakullene».

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Coronakullene» som gikk ut av videregående skole i vår og i fjor vår fikk en fordel i studieopptaket fordi de slapp skriftlig eksamen. Elevene i fjor oppnådde rekordhøye karaktersnitt, noe som igjen førte til at karaktersnittene på høyere utdanning også ble høyere.

Denne tendensen har tilsynelatende holdt seg i årets opptak, selv om vi foreløpig ikke vet snittet fra årets VGS-kull.

Tidligere i juli pratet VG med Petrin Nærland (21). Etter førstegangstjenesten brukte hun tiden på å forbedre karakterene sine i flere fag. Hun fryktet at selv med forbedrede karakterer, så ville hun ikke komme inn på ettårig grunnstudium ved NMBU fordi snittet ville øke ytterligere i år. Det fikk hun rett i.

– Det gikk som fryktet, så nå prøver jeg å finne ut av hvor jeg skal ta opp fag dette året, sier Petrin Nærland til VG etter at hun har fått svaret på studieopptaket.

– Jeg hadde jobbet mot å komme inn med å ta opp fag og forbedre karakterene mine, men så steg snittet til himmels, forteller Nærland.

KOM IKKE INN: Petrin Nærland kom ikke inn på ettårig grunnstudium ved NMBU slik som hun hadde ønsket. Foto: Privat

Nærland sitter i bilen sammen med sin venninne, Edle Skeiseid (21) når VG ringer. Skeiseid forteller at heller ikke hun kom inn på sitt drømmestudium.

– Jeg ønsket å komme inn på profesjonsstudiet i psykologi ved UiB, men kom inn på bacheloren i stedet for. For meg er det helt greit, men jeg synes synd på Petrin og flere andre som har jobbet hardt for å ta opp karakterer og som ikke kommer inn siden de konkurrerer på et urettferdig grunnlag mot «coronakullene», sier Skeiseid.

Nærland trodde regjeringen hadde lært etter fjorårets opptak, og dermed ville gjøre endringer i opptaket for førstegangskvoten i år.

– Jeg trodde det skulle ordne seg, men sånn som det er nå så er hele karaktersystemet ganske ødelagt, sier hun.

Ikke imponert

Thea Sund Jacobsen (20) kom inn på sitt andrevalg som var jusstudiet i Oslo som starter til våren. Selv om hun ønsket å kunne starte til høsten, er hun veldig fornøyd med å ha fått seg studieplass.

– Men jeg kjenner litt på en bitterhet over hvordan årets studieopptak ble løst, sier Sund Jacobsen til VG.

KOM INN: Thea Sund Jacobsen (20) kom inn på sitt andrevalg som var rettsvitenskap ved UiO fra våren av. Foto: Privat

Hun er ikke imponert over hvordan regjeringen og Kunnskapsdepartementet har løst årets studieopptak.

– Det er en prinsipiell problemstilling, og det strider mot min rettferdighetssans at vi ikke konkurrerer om de samme studieplassene på likt grunnlag.

Hun presiserer at hun var ikke var mot at eksamen ble avlyst, og at hun forstår at det har vært et krevende år for elevene.

Sund Jacobsen forteller at hun tidligere i år var i et møte med blant annet forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Der ble flere ulike løsninger på studieopptaket lagt frem. Blant annet ble det lagt frem forslag om å fjerne eksamenskarakterer for dem som gikk ut av videregående i 2019 og om å øremerke studieplasser til spesifikke kull i førstegangskvoten.

Løsningen ble en økning av studieplasser, noe Jacobsen ikke mener at er et godt nok tiltak.

– Ettersom statistikken viser de fleste med gode karakterer ofte går ned på eksamenskarakteren, så er ikke dette et tiltak som hjelper de som gikk ut av videregående i 2019, sier Sund Jacobsen

Nesten halvparten av elevene i videregående opplæring får lavere karakter til skriftlig eksamen enn til standpunkt, viser analyser av karakterstatistikken for de siste åtte årene.

Urettferdig for noen uansett

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier til VG at uansett hvilken løsning som ville blitt valgt så ville det blitt urettferdig for noen. Han er klar over at det er kull som konkurrerer med ulikt utgangspunkt.

– I februar satte vi i gang et arbeid for se på ulike justeringer i opptaket. Det vi så var at uansett hvilken modell vi ville gått for så ville det bli urettferdig for noe studenter. Til slutt ble vi enige om at vi ikke gjorde noen endringer, sier Asheim.

FLERE LØSNINGER: Utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier flere løsninger ble vurdert for årets opptak. Han sier at snittet for årets kull ikke er klart før i slutten av august og at det uansett vil være store forskjeller mellom elevene, slik som det er andre år. Foto: Hanna Thevik

Asheim forteller at det under pandemien har vært flere som har søkt utdanning og det også kan bidra til at snittet øker på mange studier, og at løsningen som ble valgt er mest rettferdig.

– Kunne det vært en løsning å fjerne eksamenskarakterene for alle som søkte?

– Utfordringen er at en del også går opp i snitt med eksamenskarakteren. Da ville de som jobbet hardt på eksamen opplevd at vi nullet ut den gode karakteren.

Selv om karaktersnittet for fjorårets coronakull ble høyt, vet vi fortsatt ikke fasiten for årets kull.

– Vi vet ikke snittet for årets kull før i slutten av august. Skolene har brukt mye krefter på å sette grundige standpunktkarakterer siden eksamen ble avlyst i år.

– Hvilket budskap har du til dem som nå ikke kom inn på sitt drømmestudium?

– Opptaket er ikke ferdig, mange står nok på ventelister og det er flere ledige studieplasser. Vi vet at selv om noen kommer inn på et studie så møter de ikke opp eller de velger noe annet. Det betyr at det fortsatt er mulig å komme inn om du er på venteliste. Du kaster ikke bort tiden ved å studere noen annet enn det du hadde tenkt heller.