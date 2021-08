SØNN TILTALT: I slutten av mai i fjor ble en 21 år gammel mann pågrepet etter at hans mor ble funnet drept på Sotra utenfor Bergen. Denne saken representerer en utvikling i type drap de siste årene. Foto: Marit Hommedal, NTB

Økning i foreldredrap: − Vi følger nøye med på utviklingen

De siste to årene har antall foreldre drept av sine voksne barn økt betydelig. Som regel er det sønner som dreper sine mødre.

Av Anne Sofie Mengaaen Åsgard og Naina Helén Jåma (foto)

Publisert: Nå nettopp

I løpet av høsten skal det behandles tre saker i domstolene der en sønn står tiltalt for å ha drept sin mor. Den første startet i Oslo tingrett tirsdag denne uken. En 46 år gammel mann er tiltalt for å ha drept sin egen mor.

Sent om kvelden den 17. september 2020 ble den 67 år gamle kvinnen kvalt, slått i hodet og i overkroppen, ifølge tiltalen. Hun fikk knusningsskader i brystet og døde tilslutt av pustesvikt.

– Han erkjenner ikke straffskyld slik tiltalen lyder. Hva som ellers blir tema i retten må vi komme tilbake til, sa hans forsvarer Marijana Lozic til VG før rettssaken startet.

I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at påstand om forvaring kan bli nedlagt. Mannen er også tiltalt for besittelse av mindre mengder amfetamin og cannabis.

Flere drap på foreldre

Denne tiltalen representerer en utvikling: De siste årene har foreldredrap økt. Ifølge Kripos, som utarbeider en årlig drapsoversikt, har 29 foreldre blitt drept av ett av sine barn de siste ti årene.

Ni av disse drapene skjedde i 2019 og 2020. Med andre ord har over 30 prosent av drapene skjedd i denne toårsperioden. Kripos presiserer at tallene er lave og at en økning dermed gir store prosentvise utslag.

– Vi følger nøye med på utviklingen for å finne ut av om økningen er en tilfeldig variasjon eller noe varig, sier Tone Lill Solstad, seksjonsleder for etterforskningsavdelingen i Kripos.

KAN BE OM FORVARING: Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten har varslet at hun kan komme til å be om forvaringsstraff for den tiltalte Oslo-mannen. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Kripos har det nasjonale etterretningsansvaret og følger utviklingen på drap. Politidirektoratet sier de også kommer til å følge tett med på disse tallene.

– Det er for tidlig å konkludere med at utviklingen vi ser på dette området skyldes annet enn naturlige variasjoner, sier seksjonssjef i Politidirektoratet, Morten Glavin.

Neste lignende sak i høst starter 6. september. Da skal en 21 år gammel mann møte i Bergen tingrett, også han tiltalt for drapet på sin egen mor på Sotra utenfor Bergen.

– Han erkjenner ikke det faktum som er beskrevet i tiltalebeslutningen og erkjenner følgelig heller ikke straffskyld, skriver hans forsvarer, Marius Wesenberg, i en sms til VG.

27. oktober starter rettssaken etter drapet på 88 år gamle Aud Opsahl. Hun ble funnet død i sin egen leilighet i Lyngdal sentrum 6. mai 2021. Funn på åstedet gjorde at politiet raskt konkluderte med at det var snakk om et drap, og kort tid etter ble hennes egen sønn siktet.

Ingen av partene ønsker å kommentere saken før den skal opp i Agder tingrett.

I år har også et annet drap av denne typen fått mye oppmerksomhet: Den kjente forsvarsadvokaten Tor Kjærvik ble skutt og drept i sitt hjem på Røa i Oslo 12. april 2021. Sønnen er siktet for drapet.

FØLGER MED: Tone Lill Solstad i Kripos forteller at de følger utviklingen tett. Foto: Privat

Sønner som dreper mødre

Tallene som Kripos har utarbeidet, viser at det som regel er sønner som dreper. 85 prosent av gjerningspersonene var menn.

Kniv er det vanligste drapsvåpenet.

– Vi har ikke noe entydig svar annet enn at menn er overrepresentert som gjerningspersoner når det gjelder alle drap. Mer eksakt hvorfor sønner er overrepresentert har vi ikke noe konkret svar på, fortsetter Solstad.

Det er også mødrene som oftest er blant ofrene. De siste ti årene var 19 av ofrene mødre, mens ti av ofrene var fedre.

Rus og vrangforestillinger

Stål Kapstø Bjørkly er professor i klinisk psykologi ved Høgskolen i Molde og Oslo universitetssykehus. I en årrekke har han forsket på rettspsykiatri. Bjørkly, som uttaler seg på generelt grunnlag, forteller at rus ofte kjennetegner denne type drap. Han trekker frem at det kan dreie seg om konflikter av ulik art.

Han presiserer at det ikke finnes noen dekkende forklaring på disse drapene fordi det er få foreldredrap og det internasjonale arbeidet er lite koordinert.

– Noen tilfeller går også ut på at gjerningspersonen med rusproblemer har forfølgelsesvrangforestillinger tilknyttet foreldrene, sier Bjørkly.

FLERE FORKLARINGER: Professor Stål Kapstø Bjørkly peker på rus, økonomi og vrangforestillinger som typiske trekk ved denne type drap. Foto: Arild J. Waagbø

Unge og utilregnelige

46-åringen som møter i Oslo tingrett denne uken er noe eldre enn hva som er gjennomsnittlig alder for denne gruppen gjerningspersoner. Ifølge Kripos befinner 70 prosent av gjerningspersonene seg i aldersspennet 21 til 40 år. Den yngste gjerningspersonen var 18 år og den eldste 50 år da drapet fant sted.

Gjennomsnittsstraffen for dem som ble vurdert strafferettslige tilregnelige var 13 år, men mange blir erklært utilregnelige.

Lyngdal-mannen som i oktober skal møte i retten, har blitt vurdert som psykotisk av sakkyndig psykiater og ble tvangsinnlagt kort tid etter han ble siktet.

– Av de sakene som er ferdig behandlet i retten innen 1. januar 2021 så er halvparten av gjerningspersonene vurdert som ikke strafferettslig tilregnelig, sier Solstad i Kripos.