Dette bildet er tatt i Grønnegata i Tromsø torsdag. Sterk vind gjør at frøene fra noen poppeltrær blåser av gårde og lager «snøstorm». Foto: Roland Johansen, iTromsø

Fare for kraftige vindkast i Nord-Norge: − Pakk sammen teltet!

Meteorologisk institutt sender ut farevarsel for kraftige vindkast i Nordland og Sør-Troms, samt mye regn i ytre Troms.

Av Lara Rashid , NTB og Henrik Røyne

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Fra torsdag kveld og natt til fredag er det ventet sørvest stiv til sterk kuling med kraftige vindkast på 27–30 meter i sekundet.

Farevarselet gjelder for områdene Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms, melder Meteorologisk institutt.







De anbefaler å sikre løse gjenstander og å unngå ferdsel på utsatte steder.

– Er du på ferie bør du pakke sammen teltet! skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Rundt klokken 12.00 tirsdag opplyser Nordland politidistrikt at en campingvogn har veltet på Offerøysbrua i Lofoten. Operasjonsleder Tommy Bekk forklarer at de sterke vindkastene er den utløsende årsaken.

– Campingvogna er godt smadra for å si det sånn. Vi venter på en bergingsbil som skal få hentet den, forteller han til VG.

Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med hendelsen.

Opptil 70 millimeter med nedbør

– Det vil bli regn og vind i hele Nord-Norge, og vi har sendt ut farevarsel for deler av Nordland og Troms, sier vakthavende meteorolog, Julie Solsvik Vågane, til VG.

I Finnmark vil været slå inn litt senere, men meteorologene vurderer et vindkast-varsel for Troms og Finnmark for fredagen.

– Det er en sterk kuling som blåser fra sørvest og vest, og det er spesielt utsatte steder, mest på kysten, som vil bli rammet. Sterk kuling er ganske mye, da spesielt på sommeren når vi ikke har så mye vind. Det vil merkes godt om du er på tur eller sover i telt, sier Vågane.

I tillegg til å sende ut farevarsel for sterk kuling og kraftige vindkast, har meteorologene sendt ut farevarsel for mye regn i Troms på fredag.

– Det vil se verst ut i ytre deler av Troms hvor det vil være 50 til 70 millimeter regn på 24 timer, sier hun.

Meteorologen advarer om at regnet kan medføre vanskelige kjøreforhold, og ber folk om å være forsiktige.

– Det er fare for glatte veier og vannplaning, og folk må tilpasse seg farten. De som er ute på tur vil merke den sterke vinden, også i områder utenfor farevarslet.

– Det kan komme nye farevarsel også. Vi vurderer situasjonen fortløpende, så det er viktig at folk følger med på værmeldingen jevnlig, sier hun.

Slik det ser ut nå vil den kraftige vinden og regnet vare fram til lørdag 24. juli.

– Det er usikkert hvordan det vil bli etter 24. juli, men foreløpig viser utviklingen at det vil bli pålandsvær, som betyr at vinden kommer fra havet og er kjølig og fuktig, sier Trond Robertsen, meteorologisk konsulent.