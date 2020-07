HELLAS: Solsenger blir desinfisert i Hellas etter gjenåpningen av strender 16. mai. Foto: Costas Baltas / Reuters

VG-kartlegging: Disse landene kan oppfylle FHIs krav til gjenåpning

VG har kartlagt hvilke land i Schengen- og EØS-området som kan oppfylle Folkehelseinstituttets (FHI) krav til gjenåpning – og hvilke som trolig ikke oppfyller kravene.

Nå nettopp

Fredag legger Folkehelseinstituttet frem vurderingene for gjenåpning av flere land i Schengen- og EØS-området. Fra 15. juli kan det dermed bli mulig å reise til flere land uten å sitte ti dager i karantene når man kommer hjem.

Regjeringen skriver på sine nettsider at kravene for gjenåpning skal ta utgangspunkt i kravene som ble stilt for de nordiske landene, men med enkelte justeringer dersom det er nødvendig.

«Kriteriene for å fjerne reiserestriksjonene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall og hvor stor andel som tester positivt. Det dreier seg også om testregimer, systemer for smittesporing og informasjon. Det gjøres en helhetsvurdering basert på denne informasjonen», heter det.

VG har derfor kartlagt coronasituasjonen i alle land i Schengen- og EØS-området for å se hvilke land som kan oppfylle kravene og hvilke som sannsynligvis ikke gjør det:

Sverige, Kroatia, Portugal, Bosnia-Hercegovina og Luxembourg er blant landene det kan se mørkt ut for.

Men det kan se lyst ut for Hellas, Italia, Spania, Nederland, Tyskland og en rekke andre land i Europa.

Se hvilke land som kan oppfylle kriteriene lenger ned i saken.

FORBEREDER SEG: Magaluf på den spanske øya Mallorca forbereder seg på turister. Foto: JAIME REINA / AFP

De kvantitative kravene

Kartleggingen er ikke et fasitsvar på det FHI legger frem på fredag, men kan være en indikasjon for hvordan de ulike landene ligger an.

FHI fastsatte tre kvantitative krav for gjenåpning:

Insidensrate siste 14 dager (gjennomsnitt siste to uker) <20/100 000 per uke. Innleggelser på intensivavdeling siste 14 dager (gjennomsnitt siste to uker) (< 0,5/100 000). Andel positive prøver siste 14 dager < 5 %.

VG har sendt en flere spørsmål til FHI for å avklare hvordan de kvantitative kravene beregnes:

Hvordan samler FHI inn informasjon om smittede, intensivinnleggelser og andelen positive prøver?

Vil FHI ta utgangspunkt i smitten de to siste kalenderukene?

Er det tilstrekkelig statistikk på andelen positive prøver og intensivinnleggelser i Schengen og EØS?

Dersom det ikke er tilstrekkelige tall for et land, hvordan vil FHI da vurdere kriteriet?

FHI ønsker ikke å svare på spørsmålene før pressekonferansen fredag. VGs kartlegging baserer seg dermed på følgende:

Smitte de to siste kalenderukene (uke 26 og 27).

Andelen positive tester de siste to kalenderukene (uke 26 og 27).

I tillegg til FHIs krav for gjenåpning uten karantene, vil instituttet gjøre en helhetsvurdering av smittesituasjonen i landet. VG har derfor valgt å legge til en kolonne for smitteøkningen i landet.

Du kan bla eller søke på spesifikke land i oversikten under:

Få land oppgir god nok statistikk på daglige intensivinnleggelser, så for å vurdere om et land kan oppfylle FHIs krav for gjenåpning, ser vi bort fra dette kravet.

Bosnia-Hercegovina, Luxembourg, Portugal og Sverige oppfyller ikke smittekravet i uke 26 og 27.

Kroatia og Sverige oppfyller ikke testkravet i uke 26 og 27.

Flere land viser de siste 14 dagene en økende trend for antall nye, daglige smittetilfeller, viser VGs oversikt:

Bosnia-Hercegovina. Bulgaria, Frankrike, Kroatia, Luxembourg, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Østerrike har den siste tiden rapportert økt smitte. Men flere av landene kan likevel oppfylle FHIs krav.

Om kildene og tallgrunnlaget Kilden for registrert smittede de siste 14 dagene er VGs oversikt. Tallene er hentet fra Johns Hopkins-instituttet, Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og offisielle myndighetssider.

For å beregne andelen positive tester de siste 14 dagene har vi benyttet en oversikt av Our Wolrd in Data. Our World in Data beregner andelen testede ut fra totalt antall registrert smittede ut fra totalt antall testede. Tallene deres kan variere fra VGs tall. Enkelte land rapporterer antall testede personer, mens andre rapporterer rent antall testede.

Svært få land oppgir god nok statistikk for antall nye daglige innleggelser. Enkelte har oppgitt disse tallene til Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), men grafene er for dårlige til å kunne konkludere. VG har spurt FHI om de får god nok statistikk på dette, uten å ha fått svar.

For å beregne om landet har en økning i smitten de siste 14 dagene, bruker vi VGs oversikt som grunnlag. Vis mer

De kvalitative kravene

I tillegg til de kvantitative kravene, satt FHI flere kvalitative krav for gjenåpningen av Norden. Regjeringen har tidligere uttalt at kravene for gjenåpningen i Schengen og EØS vil basere seg på disse:

Alle med mistenkt covid-19 uavhengig av alvorlighetsgrad oppfordres til å bli testet. Det er etablert et system for smittesporing rundt alle bekreftede tilfeller. Det er tilgjengelig informasjonsmateriale for dem som reiser.

Du kan bla eller søke på spesifikke land i oversikten under:

Flere land opplyser at de tester personer som oppfyller Verdens helseorganisasjons definisjon av et «mistenkt tilfelle». Ifølge WHOs egne nettsider innebærer et mistenkt tilfelle følgende:

En pasient med akutt luftveissykdom (feber og minst et symptom som hoste, tungpustethet) OG har reist i et område med smittespredning innen 14 innen symptomene,

en pasient med akutt luftveissykdom OG som har vært i kontakt med en bekreftet eller sannsynlig smittet 14 dager innen symptomene,

en pasient med alvorlig, akutt luftveissykdom (feber og minst et symptom som hoste, tungpustethet) OG har behov for sykehusinnleggelse OG ingen andre forklarende årsaker til symptomene.

VG har spurt FHI om land som kun tester ut fra WHOs «mistenkte tilfeller» oppfyller kravet om at alle med symptomer oppfordres til å bli testet. Instituttet ønsket ikke å svare på dette før pressekonferansen fredag.

Det fremstår dermed uklart om Bosnia-Hercegovina og Bulgaria tilfredsstiller testkravet.

TURISTFATTIG: Turistene er foreløpig uteblitt i Positano ved Amalfikysten i Italia. Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Andre land som ikke opplyser at alle med symptomer kan teste seg:

Irske myndigheter opplyser at personer som plutselig opplever symptomer som feber, hoste, tungpustethet eller mister smak- og luktesans kan bli testet. Test avgjøres av lege.

Ungarske myndigheter opplyser at personer med minst ett symptom, OG ha vært på reise siste 14 dager, hatt nær kontakt med bekreftet smittet eller har behov for sykehusinnleggelse kan bli testet.

Østerrikske myndigheter opplyser at personer som har akutte symptomer som hoste, feber, problemer med luftveiene/personer som har vært i risikoområder eller hatt nær kontakt med smittede kan bli testet.

Smittesporing og informasjon

Nær samtlige Schengen- og EØS-land opplyser å ha systemer for smittesporing, men to land skriver at smittesporingen i hovedsak skjedde i starten av utbruddet:

Estiske myndigheter opplyser at de drev med smittesporing av nærkontakter i starten av utbruddet, frem til smitten begynte å spre seg i samfunnet. Siden 4. april driver enkelte regioner med lite smitte sporing av nærkontakter for å hindre spredning.

Svenske myndigheter opplyser at de drev med smittesporing frem til 12. mars med personer som kom fra utlandet. Smittesporing, testing, hygiene- og beskyttelsestiltak samt sosial distansering anvendes og anpasses ettersom pandemien går gjennom ulike faser, skriver Folkhälsomyndigheten på sine nettsider. VG har stilt spørsmål til Folkhälsomyndigheten omkring Sveriges smittesporingsstrategi, men ikke fått svar.

Omtrent samtlige land har tilgjengelig informasjon til reisende. Informasjonen er tilgjengelig på Utenriksdepartementets reiseråd og EU-kommisjonens nettsider.

Om kildene og tallgrunnlaget Myndighetene i europeiske land oppdaterer selv sine sider på Covid-19 Health System Response Monitor (HSRM). HSRM er designet for å samle og organisere fersk informasjon om hvordan ulike land håndterer coronakrisen. Verdens helseorganisasjon (WHO) står bak siden sammen med EU-kommisjonen og the European Observatory on Health Systems and Policies. VG har benyttet seg av HRSM for å kartlegge landenes strategier for testing og smittesporing. Der det har vært nødvendig har vi også undersøkt myndighetenes nettsider for ytterligere informasjon. For å kartlegge tilgjengelig informasjon for reisende har vi hovedsakelig benyttet oss av informasjon på Utenriksdepartementet nettsider (reiseråd) og EU-kommisjonens sider. Vis mer

Publisert: 08.07.20 kl. 22:22

Les også

Mer om Coronaviruset Reiseråd EØS

Fra andre aviser