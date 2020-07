DRAMATISK NATT: Ole Martin Gilde bor i Sarpsborg, ikke langt fra adressen der en mann ble pågrepet natt til onsdag. Foto: Gisle Oddstad, VG

Mann pågrepet etter knivstikkinger i Sarpsborg: – Telte opp mot tolv politibiler

SARPSBORG (VG) Mens de jaktet på gjerningsmannen, ba politiet folk holde seg innendørs. Ole Martin Gilde sier til VG at han ble vitne til pågripelsen natt til onsdag.

Tre kvinner ble natt til onsdag knivstukket på tre ulike steder i Sarpsborg. En av dem er bekreftet død, mens en annen er kritisk skadet. Den tredje er lettere skadet.

Politiet har pågrepet det de mener er gjerningsmannen, som skal ha blitt kjent igjen av et av ofrene. Han ble pågrepet på en adresse i Sarpsborg sentrum, etter at politiet hadde bedt folk holde seg innendørs under det de oppfattet som en mulig pågående livstruende hendelse.







Bakgrunn: Tre knivstukket i Sarpsborg - én omkommet

Ole Martin Gilde bor i Østre bydel i Sarpsborg, og sier til VG at han ble vitne til pågripelsen som skal ha skjedd i en leilighet like i nærheten av hans egen bolig.

– Jeg ser rett inn. Jeg hørte at politiet ville inn. Jeg tror de slo seg gjennom døren. Jeg så at de gikk inn, og rett før de gikk inn så jeg en mann der inne, sier han, og forteller at slik han oppfattet situasjonen ble gjerningspersonen pågrepet innendørs.

– Politiet sperret av gaten, og jeg telte opp mot tolv politibiler her. Jeg så også opp til ti bevæpnede politibetjenter i krysset her, og så har de søkt med hund i alle bakgårder.

Politiet har ikke indikasjoner på at flere gjerningspersoner skal være involvert i knivstikkingene.

– Vitneobservasjoner styrker teorien om at det kun er en gjerningsperson, sier Olav Unnestad, som er felles leder for operative tjenester i Øst politidistrikt, til VG, og legger til at knivstikkingene skjedde med noe tidsintervall.

Bevæpnet politi i Sarpsborg natt til onsdag. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Dere skriver i en pressemelding at et av ofrene gjenkjente gjerningspersonen. Hva slags relasjon er det snakk om?

– Vi vet foreløpig ikke om det er snakk om tilfeldige ofre, og heller ikke om det er en relasjon mellom dem, svarer Unnestad.

I en pressemelding sendt klokken 03.25 opplyser Øst politidistrikt at hendelsene etterforskes for fullt, og at det i løpet av natten vil bli gjennomført flere tekniske og taktiske etterforskningsskritt.

Foto: Gisle Oddstad, VG

