INGEN BEISE-FAMILIE: Abid Raja (44) og kona Nadia Ansar (41) nyter noen dagers ferie på Norefjell, hvor de har kjøpt leilighet i Spa-hotellet. – Veldig praktisk; vi er ikke sånn som vil bruke ferien på å beise og holde på med vedlikehold. Ferien vil vi bruke til å ha det fint sammen med barna, sier Nadia. Foto: Helge Mikalsen / VG

Raja varsler at han vurdere å ikke stille som lederkandidat

NOREFJELL (VG) Abid Raja (V) varsler at han ikke vil gå inn i noen opprivende lederkamp – og at han har sagt ja til å bli nominert til fire nye år på Stortinget.

Nå nettopp

– Norge leverer! At vi skulle bli stoppet av nysnø i juli, hadde jeg ikke trodd, sier Abid Raja.

Vi skulle møte ham og familien til sommerintervju ved Gaustatoppen lørdag, men kuldegrader og nysnø på toppen gjorde at turen ble avlyst – og at vi i stedet blir invitert til familiens leilighet ved Norefjell Spa-hotell.

Planen var at han skulle fortelle om han stiller som lederkandidat etter Trine Skei Grande på Venstres landsmøtet 26.–27 september.

Heller ikke det gikk som planlagt.

Fordi Raja har valgt en tredje vei og at sommeren skal brukes til refleksjon og familieråd.

– Vurderer å ikke stille

– Jeg skal gjennom sommeren rundt omkring i landet, dels som kulturminister, dels som en del av ferien med familien og dels for å treffe partifolk. I Venstre vil det være en del som tenker at nå reiser han for å lobbe støtte for å bli partileder. For å stanse de spekulasjonene vil jeg derfor alt nå si: Jeg vurderer å ikke stille som lederkandidat på landsmøtet, sier Raja.

Vestlandet, Bodø, Tromsø, Trondheim og Innlandet står blant annet på reiselisten.

50 PROSENT LEDER: – Mer enn 50 prosent av meg har lyst til å bli partileder, erkjenner Abid Raja. Foto: Helge Mikalsen

Han sier han synes det er greit å være ærlig.

– Det handler ikke om lysten til å bli partileder: Ja, på den ene siden har jeg jo det. Det skal jeg ikke legge skjul på. Mer enn 50 prosent av meg har lyst til å bli partileder. Det handler ikke om manglende motivasjon heller. Motivasjon har jeg, drivkraften har jeg også – viljen har jeg også. Men jeg ser at den veien vi går nå, vil kunne ende i en intern maktkamp. Hvis jeg lanserer meg som lederkandidat, vil det kunne bidra til en opprivende personvalgskamp, som jeg tror partiet ikke er tjent med.

Vil bygge et ledelsesteam

Han legger til:

– Jeg ønsker å bidra til å skape ro i stedet for internkamp, skal bygge et team som løfter partiet.

– Med det utgangspunktet, hadde det ikke vært redeligere å hoppe av lederkampen og eksempelvis signalisere at du er fornøyd med å bli nestleder?

– Ja, det kan en si. Samtidig, når partiet er relativt delt i spørsmålet om lederskap, så trenger ikke bare jeg, men også mine støttespillere – og partiet for øvrig, å få tid til å reflektere. Mitt mål er å bygge samhold, fellesskap og team, og jeg håper andre også vil være med på en slik refleksjonsperiode. Vi har ikke dårlig tid. Valgkomiteen skal ikke innstille før 15. august.

AVVISER SPILL: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sier han ikke prøver seg på et spill, når han ber om refleksjonstid. Foto: Helge Mikalsen

– Det at du varsler at du vurderer ikke å stille – og be om refleksjon og samling, kan det bli sett på som en strategi for sikre deg mer støtte: Et spill fra din side?

– Jeg prøver ikke å spille et spill, men fortelle åpent og ærlig om hva jeg tenker og føler om mine bekymringer for parti og hva en personkamp kan utløse, slik at flere kan ha forståelse for mitt valg, heller enn å bli skuffet hvis jeg plutselig skulle ha trukket meg.

les også Raja og Rotevatn ble innstilt som nestledere – før coronakrisen

– I all åpenhets navn; jeg tror alle har telt delegater

Ekteparet Raja regjerer på kjøkkenet. Kaffe og hjemmelagde vafler kommer på bordet.

– Jeg tror ikke vi klarer en reprise av hva SV klarte, hvor Bård Vegar Solhjell, Heikki Holmås og Audun Lysbakken gjennomførte en fair kamp hvor man utfordret hverandre på politikk. Jeg frykter at i Venstre, slik situasjonen er i dag, ikke kommer til å bli en slik idyllisk reprise: Sjansen er større for at vi får en oppsplittende kamp med mye anonyme kilder, som jeg frykter kan ødelegge våre muligheter i stortingsvalget neste år, sier Raja.

Han sier det telles.

– I all åpenhets navn; jeg tror alle har telt delegater.

– Hvordan ser det ut?

– Jeg tror det er ganske likt.

– Mellom deg og Sveinung Rotevatn, som foreløpig er eneste som har sagt at han vil bli Venstre-leder?

– Ja, men det er også andre kandidater som er aktuelle. Iselin Nybø, Guri Melby, Ola Elvestuen og Terje Breivik, alle har signalisert at de vil stille seg til disposisjon for ledertrioen. Det går ikke an å avskrive noen. Oppsiden er denne gjengen, hvis vi greier å teame, kan ta partiet langt over sperregrensen.

– Stiller jeg, har jeg en fair sjanse til å vinne

Han gir følgende vurdering:

– Jeg tror jeg har en fair sjanse, men det er på marginene. Det jeg frykter er ikke å tape, det er den splittende kampen jeg frykter. Jeg tror den vil være skadelig for partiet 11 måneder før valget. Jeg frykter at Venstre, som følge av en slik kamp, vil kunne havne under sperregrensen. Vi ligger usedvanlig dårlig an på meningsmålingene allerede. Og ikke alle sår lar seg lege etter sterke personkamper.

les også Kilder til VG: Trønder-Venstre vil ha Raja som ny partileder

– Hadde sjansen vært 70 prosent til å bli leder, hadde du ikke sagt at du vurderer å trekke deg?

– Jeg tror ingen har 70 prosent sjanse til å vinne lederkampen i Venstre per i dag. Men for meg handler det ikke om å vinne eller å tape. Spørsmålet er hva det å vinne koster. Og slik det ser ut nå så vil partiet kunne dele seg i flere leire og det vil ikke være noen vinnere etter en slik kamp. Den eneste som taper er partiet.

UT PÅ TUR: Hele familien dro på tur i fjellet, etter intervjuet med VG. – Fjellturer blir alle med på. Ungene var her om dagen med til Høgevard, som er en fin to mils tur, sier han. Foto: Helge Mikalsen

Han legger til:

– Det er ikke lett, fordi inni meg er det mer enn femti prosent som har lyst til å stille som leder. Jeg må dempe den iveren og lysten fordi partiet et tjent med at vi gjennomfører denne personvalgskampen på en lagbyggende måte.

VIL TIL TOPPS..: – Gaustatoppen skal beseires senere i år, fastslår Abid Raja. Foto: Helge Mikalsen

– Ønsker du å bli nestleder?

– Jeg ønsker å stille meg til disposisjon for valgkomiteen. Jeg er sterkt motivert for å gjøre en jobb for Venstre, som stortingsrepresentant, som statsråd og dersom valgkomiteen og landsmøtet ønsker, så er jeg også klar for å gjøre den jobben, fra ledertrio-posisjon. Men det er opp til partiet å sette sammen et lag som reflekterer bredden av partiet.

– Vi skal ta velgere fra Støre

Han sier det politiske innholdet er viktig.

KAN TRIKSENE: Abid Raja vet hva som skal i sekken for å lukke tenåringer over neste bakketopp. Foto: Helge Mikalsen

– Jeg ønsker å bygge bro mellom by og land. Vi skal ikke bli kun et urbant byparti, men også ha sterk distriktspolitikk. Jeg vil at vi skal ha aktivt landbruk, med importvern; hvor vi er på lag med den norske bonden som produserer trygg kvalitetsmat. Og vi skal bygge samferdsel over hele landet og gjenreise Venstre som småbedrifters parti.

– Og, sier han:

– Vi skal ta velgerne fra Støre. Stadig flere sosialdemokrater er opptatt av miljø og ser at vi i Venstre gjør en god jobb i regjering for å nå klimamålene. Og jeg vil være med på å gjenreise det politiske sentrum.

les også Nå kommer kvinnene ut av skyggen i Venstre

– Du er 44 år: Går det an å tenke på om du skal bli noe annet enn å være politiker i et så lite parti at folk fortsatt fleiper med at landsmøtet kan avholdes i en gammel rød telefonboks?

– Vi har for det første over 5000 medlemmer og neste 125.000 velgere siste stortingsvalg. Og jeg har tatt den runden med meg selv om kommet til at jeg ønsker å fortsette i politikken. Det er den største ære å få være med på å forme sitt eget land. Jeg har blitt spurt av Venstres valgkomité i Viken og jeg har sagt til dem nå at jeg ønsker å ta gjenvalg til Stortinget.

Kona: – Sånn gjør vi det her i familien

Han sier at familierådet blir viktig.

FAMILIERÅD: Kona Nadia forteller om hvordan beslutninger blir tatt i deres familie. Hun er psykolog og mannen har tidligere fortalt at han ofte søker hjelp hos henne. Foto: Helge Mikalsen

– Vi har tre unger som er tenåringer, jentene er 14 og han blir 13. De vil være myndige og ha flyttet ut når neste stortingsperiode er over. Det er en stor forskjell på å være leder og nestleder. Det ser alle. Lederjobben er ekstremt arbeidskrevende og det er slike forhold som også spiller inn når man har barn. Det er baksiden; at man må ofre så mye av familielivet.

les også Rajas eget fylkeslag vil ha Rotevatn som ny Venstre-leder

Kona har ledd og lyttet – og gjort klar til dagens fjelltur.

– Vi gjør dette som vanlig; han legger frem sitt syn, så sier familien ja eller nei, sier hun – kort og godt.

Og ler:

– Sånn gjør vi det her i familien.

Publisert: 06.07.20 kl. 06:16

Fra andre aviser