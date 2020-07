GÅR PLANKEN: Ronny Østrem flyttet hjem til Lofoten for å drive turistbedrift rettet mot asiatiske turister. Nå vurderer han å stenge ned alt i august, i påvente av bedre tider. Foto: Klaudia Lech, VG

Mørke skyer bak fjellene i Lofoten: Frykter svart september

LOFOTEN (VG) Sola skinner og ungene bader på Rørvikstranda. Men noe er ikke helt som normalt i Lofoten: Utlendingene kom ikke i sommer. Det rammer turistbedriftene knallhardt.

Myten om at det er fullt i Lofoten kan herved avlives:

På Skjærbrygga i Stamsund skulle måkene ha kretset over fritidsfiskerne som skulle sløye dagens fangst. De hurtiggående rib-ene skulle vært fulle av turister med hvit sjøsprøyt i håret. Cruise-turistene skulle stått i kø i lusekofte-butikken. Pilsglassene skulle vært tette og skummende på uteserveringen.

Men selv måkene holder kjeft.

– Joda, det er en del folk i rorbuene, men vi får ikke fylt opp hotellet, og heller ikke spisestedene våre. I juni omsatte vi for en tredel av i fjor, sier Ronny Østrem, som driver Live hotell, rorbuer og restauranthus i Stamsund.

HAR FUNNET OSS EI STRAND: Johannes Malnes fra Henningsvær og onkelbarna Celine og Martin i idyllen på Rørvikstranda i Lofoten. Det er merkbart færre turister i Lofoten i sommer, sier han. Foto: Klaudia Lech, VG

Tar en dag om gangen

– Nå kjører vi for halv maskin. Vi må bare ta en dag om gangen. I ettermiddag kommer en stor seilbåt, de har bestilt sauna og middag. Jeg håper bare at sommeren blir så bra at vi har råd til å stenge til høsten, legger Østrem til.

Det er høysommer i Lofoten og fellesferiens første dag. Det var riktignok kø til frokost på Thon-hotellet i Svolvær, og det var folk i nesten alle rom natten før.

Men høyt belegg forrige natten skyldes i stor grad at direktøren på Thon Hotel Svolvær, Erik Tharaldsen, tømte bookingslistene for utlendinger allerede 28. mars. Dermed kunne norske gjester bestille hotell som ellers var nær fullbooket.

– Jeg tror vi får en normal julimåned her på hotellet. Men vi skal leve hele året. Så hva skjer med konferansene og de store kongressene som er booket til høsten? Svaret er at vi aner ikke. Vi vet ikke om det går fly, og hva slags restriksjoner som gjelder fra 15. juli, sier Tharaldsen.

– Og så lurer jeg på: Blir det jul i år? I førjulsukene skal vi dekke julebord og show til 4000 gjester. Det betyr mye for vår inntjening. Men det er usikkert nå, legger hotelldirektøren til.

HOTELLVERT: Erik Tharaldsen er sjef på Thon-hotellet i Svolvær og tar også en økt som frokostvert. Han ser ikke lyst på hotelldriften utover høsten og frykter for en spolert julebordsesong. Foto: Klaudia Lech, VG

God plass

Folk som VG snakker med i Lofoten, både reiseliv og reisende, er opptatt av å avlyse myten om at Lofoten er fullt i år.

Det er god plass til flere, selv om noen fryktet en corona-smittepøl dersom alle som sa de skulle til Lofoten, virkelig reiste til Lofoten. Noen undersøkelser tydet på at 10 prosent av alle nordmenn – en halv million – skulle klumpe seg sammen i Lofoten denne sommeren, i corona-solidaritet og uten utlandet å reise til.

Det slo ikke til.

Sommer i bobilen

Søstrene Lotte Knudsen og Pia Jacobsen har tatt med seg hver sin ektemann og hver sin bobil til øyriket i nord. I to døgn har de sikret seg en kremplass for kjøretøyene i Henningsvær. Med kaffe, solstoler og medbrakte sykler, nyter de sommeren.

– Men egentlig skulle dere vært i Syden?

– Nei, denne sommeren skulle vi til Lofoten, Det var bestemt for lenge siden, svarer Lotte Knudsen bestemt.

– Vi var her for ni år siden også. Dette er drømmeferien, og nå er alt mer tilrettelagt for bobiler. Det er så hyggelig her, folk er så gode og hjelpsomme, sier hun.

Lotte og Pia sier det er viktig å handle lokalt, selv om de kan fri-campe med bilene. Så da blir det daglige restaurantmiddager – akkurat som de ville gjort i Spania.

KJØRT FRA TØNSBERG: Lenge planlagt Lofot-ferie for søstrene Lotte Knudsen og Pia Jacobsen. Foto: Klaudia Lech, VG

10 000 senger

Med overnattingsbedriftene og Airbnb er det 10 000 gjestesenger i Lofoten. Telt og bobil-senger kommer i tillegg. Gjennom et normalt år er to av tre senger booket av utenlandske gjester.

– Juli måned ser bra ut for de fleste overnattingsbedriftene, fordi de har fått avbestilt utenlandske bestillinger og fått fylt opp med norske turister. Men turisme i Lofoten er nå en helårs-næring. Så allerede i august kan det komme en smell, sier Hege Ragni Haugerud, «turistsjef» i Lofoten og fungerende daglig leder i Destinasjon Lofoten.

Over en morgenkaffe med VG, sammen med styreleder og eks-ordfører i Vågan, Eivind Holst, beskriver de hvor avhengig Lofotregionen er av turismen:

– 11 prosent av alle sysselsatte i Lofoten jobber med turisme, 18 prosent i Vågan. Da Norge stengte ned i mars så du hvor mye reiselivet betyr: Evenes (med flyplassen) hadde høyest ledighet av alle kommunene i Nordland, foran Moskenes og Vågan, sier Holst.

FRYKTER SMELL: Hege Ragni Haugerud og Eivind Holst forteller om turismen i Lofoten på brygga i Svolvær. Foto: Klaudia Lech, VG

Ingen cruiseturister i år

Turisme handler om mer enn overnattinger. Også folk i fart betyr mye for økonomien i Lofoten. I år er det full stopp i cruise. Hurtigruten har redusert sitt tilbud kraftig.

– I år ventet vi om lag 75 000 cruiseturister som ikke kommer. De legger i snitt igjen 800 til 1000 kroner hver dag de er på land. Det er 75 millioner kroner som heller ikke kommer, sier Haugerud.

2020 skulle være året da Ronny Østrem i Stamsund endelig skulle få sitt turist-prosjekt til å lønne seg, tre år etter at han flyttet tilbake til hjemkommunen og overtok Skjærbygga, hoteller og rorbuene:

– Vi har satset tungt mot Asia. Pakken består av overnatting, god mat og store opplevelser. Nå vet vi ikke hva som skjer fremover. Dette blir tungt, sier Østrem.

Bygger nytt

2020 er året hvor Thon-gruppen har enda en hotell-fløy under bygging i Svolvær med over 200 rom og et event-lokale som både skal være turistfiskemottak, bankettsal og konsertlokale.

– Folk kommer ikke til Lofoten for å sove i våre senger. De kommer hit for å oppleve noe som er helt spesielt. Så vi er avhengig av sosial bærekraft: Lokale leverandører av mat og drikke, lokale event-bedrifter og at ting er i orden rundt oss. Det nye hotellet er allerede booket for sommeren 2021, men vi aner jo ikke hva som skjer neste år, sier Erik Tharaldsen.

