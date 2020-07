HØYE PRISER: Saxebøl forteller at det er underdekning av jordbær i Norge nå. Foto: Paal Audestad, Aftenposten

Jordbærbonde: – Nå blir det en voldsom kamp om jordbærene

Da varmebølgen traff Østlandet manglet flere produsenter plukkere. Nå kan kjølig vær føre til færre jordbær på markedet.

Oppdatert nå nettopp

Det er lite som tyder på at årets jordbær skal bli billigere.

Mens Kiwi selger de røde bærene for mellom 40 og 50 kroner per kurv, selger jordbærprodusent Per Fredrik Saxebøl de flotteste jordbærene sine for 70 kroner i gårdsbutikken sin.

– Det er underdekning av jordbær i Norge nå, sier Saxebøl på mobil i traktoren sin.

I «Jordbærbua» på gården hans i Follo selges småbærene for mellom 50 og 60 kroner.

– Jeg tror helt sikkert at prisene blir høyere. Det er kaldt i været og da bremser modningen opp. Vi får lite jordbær, sier Saxebøl, som også er styremedlem i Grøntutvalget i Norges Bondelag.

– Nå blir det en voldsom kamp om jordbærene. Jeg merker det på grossistene. Det blir dyrt igjen, sier han.

forrige





fullskjerm neste FINE BÆR: Jordbærprodusent Per Fredrik Saxebøl opplevde mange titalls meter med kø da han åpnet «Jordbærbua» i år.

– Det må folk betale

Sammen med sine litauiske arbeidere var de i gang med dagens plukking klokken 04 natt til søndag. Bærene måtte sankes før regnværet kom.

– Jeg tror prisene må ligge så høyt. Det må folk være villige til å betale, sier han.

– Det er mange jordbærbønder som ikke orker mer. De gir seg. Bare en mindre del er igjen av dem som holdt på for ti år siden. Jordbær er en av de mest krevende produksjonene du kan ha ute på jordet. Mens en melkebonde får regulert prisen hvert år, er vi i det frie markedet, sier Saxebøl.

les også Tenåringsjenter fikk sin første sommerjobb takket være coronaen

FULL FART: Jordbærbonde Per Fredrik Saxebøl med plukkere i sving rundt klokken ni søndag morgen. Det er ventet store regnbørsmengder på Østlandet og det hastet med å få bærene plukket. Foto: Privat

Utfordrende sesong

Årets jordbærsesong er utfordrende, melder kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen i frukt- og grøntselskapet BAMA. En kald vår og en unormalt varm forsommer skapte trøbbel sammen med covid-19-tiltak for bøndene. Nå er det kaldt og vått.

– Vi er midt i det som normalt er høysesong for norske jordbær, men været gjør at det blir færre jordbær i neste uke enn vi er vant til på denne tiden, skriver hun i en SMS.

Det er lite jordbær i omløp, ifølge Gulbrandsen.

– Mye tyder på at det blir en del lavere volum enn vi hadde i fjor.

UTFORDRENDE SESONG: Selv om det er tidlig i sesongen, tyder mye på en del lavere jordbærvolum, ifølge Pia Gulbrandsen i frukt- og grøntselskapet BAMA. Foto: BAMA

Chartret fly fra Vietnam

Norges største jordbærprodusent, Per Isingrud fra Kløfta, leide i år inn et fly fra Vietnam sammen med tre andre produsenter. Han har 96 sesongarbeidere åkrene sine.

– Akkurat nå er det helt trøstesløst med regn og regn og atter regn, sier Isingrud, som selger bærene sine til BAMA og Coop Norge.

– Det var vært litt vanskelig i hele år. Det har ikke gått så veldig bra.

På grunn av smitteverntiltak har han 20 prosent færre sesongarbeidere enn planlagt. Da varmebølgen traff Østlandet tidligere i sommer, hadde ikke Isingrud nok plukkere.

De satt inne i karantene.

– Det er litt bittert å sitte med masse folk som ikke kan jobbe. Men sånn er reglene, sier han.

les også De permitterte: – Det tøffeste jeg har vært gjennom

REGN: Jordbærene på Østlandet trenger ikke mer regn. Det beste for avlingene er rundt 20 grader og finvær. Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Et av de verste årene

Bærprodusenten anslår å ha hatt en 20 prosent kostnadsøkning totalt på grunn av virustiltakene samt lønnsøkning på grunn av kronekursen tidligere i år.

– Jeg vet ikke hvor vi ender, men det er nok et av de verste årene i løpet av de siste tiårene, ja.

Isingrud tror ikke på store prishopp i sommer. Hans jordbær fås kjøpt for 50 kroner i butikk. Før i sommer lå prisen på 70 kroner.

– Det kan gå opp, men ikke i den nærmeste tiden. Prisene midt på sommeren, som nå, pleier å være ganske stabile, sier han.

les også «Alkoholfri» svensk jordbærsider var knallsterk

FÅR HØSTET MINDRE: På gården Søndre Elton har jordbærprodusentene 22 plukkere færre i år på grunn av smittevernskrav. Foto: Privat

– Trælete oppstart

Langs Mjøsa i Stange har ekteparet Vold Lølien drevet med jordbærproduksjon i åtte år. Gården Søndre Elton selger bær i «Jordbærkiosken» sin og til Coop Norge.

– Det har vært en trælete oppstart med tanke på plukkerne, sier Anette Løvlien Vold.

De har bare fått 43 av de 65 arbeiderne de trengte fra Polen. Gården inngikk et samarbeid med NAV og idrettslaget og har også 15 norske ungdommer.

– De er positive og har et godt pågangsmot. Men det går saktere, sier hun.

Polakkene kom i bil og minibuss fra hjemlandet. De ble innlosjert på gården, men de nye smittevernreglene har vært krevende siden færre kan dele kjøkken og dusj. Prislappen har Vold ikke turt å regne på.

– Da vet jeg ikke om jeg ville gjennomført sesongen. Det er en godt bevart hemmelighet til den er ferdig, sier hun.

Ekteparet Anette og Børe Vold Lølien mister trolig 40 til 30 prosent av de modne jordbærene sine. Foto: Privat

Vold anslår at de ligger an til å få høstet 60–70 prosent av årets potensielle avling.

Da tropevarmen kom, hadde de for få sankere.

– Som et plaster på såret så holder prisene seg fordi det ikke er så mye bær i markedet, sier hun.

Jordbærprodusenten har ingen tro på billigere jordbærpris i butikkene. Hun mener prisnivået vil holde seg stabilt.

Fortsetter regnværet, kan bøndene få problemer med råte.

SOL I KARTDANNELSEN: Til tross for utfordringen i år, fikk jordbærene på Stange mye sol under kartdannelsen. Derfor er de kjempegode, mener Anette Løvlien Vold. Foto: Anette Løvlien Vold

Smertegrense på 70 kr

Handelsekspert Odd Gisholt observerte at en kurv jordbær ligger på 38 kroner i Kragerø i helgen.

– Det virker som om nordmenn er lystne på norske jordbær. Etterspørselen er større enn tilbudet, sier Gisholt.

At nordmenn har god råd og er hjemme om dagen, hjelper på salget, mener han. Han tror prisene kan stige.

– 70 kroner høres ut som en smertegrense for meg. Men det er et spørsmål hvor mye og hvor ofte man kjøper, sier han.

– Jeg tror prisene holder seg høye. Men det kommer ikke ned i 14 kroner kurven. Den kan du bare glemme.

Det har vært mye dårlig vær i de store jordbærdistriktene, understreker han.

– Bøndene er flinke til å hente ut gode priser, men de hyler og skriker når været har ødelagt for dem, sier handelseksperten.

Det selges enorme mengder jordbær, ifølge kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin. Hun mener tilgangen på bærene er god.

– Det er sommerens høydepunkt. Jordbæren smaker godt i år og det er høy etterspørsel, sier hun.

les også Bærbønder i Sogn i fare for å mangle arbeidskraft: – Avlingen kan dø

KAN BLI PRISØKNING: Det er bare å glemme jordbær til under 20 kroner, mener Odd Gisholt, dagligvareekspert og tidligere fagansvarlig ved Handelshøgskolen BI. Foto: TORE LINVOLLEN

Publisert: 05.07.20 kl. 21:45 Oppdatert: 05.07.20 kl. 22:17

Les også

Fra andre aviser