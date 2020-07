DØDE I ULYKKE: Politiet har lørdag jobbet med tekniske undersøkelser på ulykkesstedet der 71 år gamle Åge Bratt døde etter en flyulykke. Foto: Privat

Frigir navn etter flyulykke i Meråker

Det var 71 år gamle Åge Bratt som døde etter småflyulykken.

Han var bosatt i Stjørdal og etterlater seg kone og to barn. Bildet er klarert med de pårørende, skriver politiet i en pressemelding.

– Politiet vil fortsette sin oppfølging av pårørende i denne tragiske hendelsen. Vi vil fortsette etterforskningen for å avklare årsak til ulykken. Det er viktig både for de pårørende og for å se om det finnes tiltak som kan forebygge nye alvorlige hendelser, sier Annar Sparby, politioverbetjent ved Trøndelag politidistrikt.

En mann i 50-årene overlevde ulykken og er innlagt på St. Olavs Hospital. Tilstanden er stabil, opplyser politiet.

Politiet har lørdag jobbet med tekniske undersøkelser på ulykkesstedet sammen med Flyhavarikommisjonen. Det er fortsatt for tidlig å si noe nærmere om hendelsesforløp og årsak til ulykken.

Det vil i løpet av dagen bli gjennomført en operasjon for å løfte flyvraket ut av området.

Erfarne flygere

Arbeidet vil starte når havarikommisjonen er ferdig med sine undersøkelser. Flyvraket vil bli fraktet til Kjeller, hvor Flyhavarikommisjonen vil gjøre nærmere undersøker av dette.

Politiet mottok fredag en melding fra alarmsentralen om et fly hadde styrtet kl. 12.58 . Flyet ble funnet kort tid etter, ikke langt unna småflyplassen.

Til NTB sa politioverbetjent i Trøndelag politidistrikt Annar Sparyby at de har et godt håp om å finne årsaken til ulykken. Hun beskriver også de to mennene som var involvert i ulykken som erfarne flygere med tilknytning til en lokal flyklubb.

