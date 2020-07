REAGERER: Ap-politiker Siri Gåsemyr Staalesen. Foto: Hallgeir Vågenes

Ap reagerer på manglende fødegaranti: – Håpløst

Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) mener myndighetene må kunne gi et felles krav til dokumentasjon som garanterer innreisetillatelse til fedre som skal delta på fødselen av eget barn.

– Dette handler om å la borgerne se sine kjære. Jeg skjønner ikke at det er så vanskelig, sier hun til VG.

I helgen skrev VG om gravide Elisabeth Stava (31) som fortviler over det hun mener er uklart regelverk. Hun kommer fra Sørlandet og er fem måneder på vei. Hennes kjæreste Herve Wale kommer fra Elfenbenskysten.

– Da jeg ringte til UDI for å spørre om hvilken dokumentasjon som kreves, hadde de ikke et klart svar. Når de sier at de ikke vet, så føles det veldig uprofesjonelt og usikkert ut, sa Stava til VG.

Slik kan man registrere farskapserklæring For å erklære farskap må far møte personlig, samt vise legitimasjon, hos en av disse instansene: lege eller jordmor i forbindelse med svangerskapskontroll/fødsel

skattekontor (skatteetaten.no)

NAV-kontor

dommer

norsk diplomatisk eller konsulær tjenestemann, dersom faren er i utlandet Kilde: helsenorge.no Vis mer

Ulike dokumentasjonskrav

UDI skriver på sine nettsider at partnere kan reise til Norge for å delta på fødselen dersom kjæresten eller ektefellen skal føde barnet i Norge. Dette gjelder selv om partneren kommer fra et land utenfor EU/EØS-området.

Kravet for innreise er å kunne fremvise dokumentasjon på at det er ditt barn.

VG har vært i kontakt med både UDI og Øst politidistrikt som har ansvar for grensekontrollen. Ingen av dem kan gi en liste på dokumentasjon som garanterer innreisetillatelse til Norge.

De foreslo i helgen likevel kopi av helsekortet til den gravide kvinnen eller felles erklæring der de skriver at de venter felles barn på termindato som begge underskriver.

Ingen av disse gir likevel en garanti for at den som kommer til grensen får komme inn i landet. Det avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering opplyser politiet.

VISER SKJØNN: Statssekretær Hilde Barstad sier at politiet utviser skjønn når de vurderer hvilke papirer som er godkjent for å dokumentere farskapet. Foto: Justisdepartementet

– Håpløst

Aps Siri Gåsemyr Staalesen mener det er uforståelig at myndighetene ikke kan gi et samlet svar på hva som er godkjent dokumentasjon for farskap ved innreise til Norge for å delta på fødselen.

– Det er håpløst at UDI ikke selv klarer å gi et klart svar på hva regelverket er. Her må det ryddes opp umiddelbart. Dette er det justisminister Monica Mælands ansvar å rydde opp i, sier Staalesen.

Hun mener myndighetene må kunne gi felles krav til dokumentasjon som garanterer innreisetillatelse om alle andre kriterier er oppfylt.

VG har kontaktet Justisdepartementet og bedt om kommentarer fra Monica Mæland i saken. Departementet viser til statssekretær Hilde Barstad som svarer VG via e-post.

Hun skriver at hun har stor forståelse for at begge foreldre vil være til stede under fødsel og graviditet, også under coronaepidemien.

– Nettopp derfor har regjeringen åpnet opp for at fedre fra alle land kan komme. Dette er tillitsbasert og myndighetene har derfor ikke en uttømmende liste over dokumentasjon som de kan godta, skriver Barstad.

Statssekretæren sier departementet ønsker å være fleksible og la UDI og politiet få utvise skjønn i hver enkelt sak.

– Både politiet og UDI har gitt VG gode eksempler på hva slags dokumentasjon som kan godtas, avslutter hun.

Publisert: 07.07.20 kl. 20:25

