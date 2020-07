VG-Peil-Logo Fikk drømmejobb Max Dahl Svendsen (18, til høyre) og Torkel Westby (19) mener de har fått seg «verdens kuleste sommerjobb». Håvar Bremer Av Publisert 11. juli, kl. 00:01 De skal bade og samtidig få betalt for det. Her er en av videoene som var med å sikre dem jobben. Håvar Bremer Av Publisert 11. juli, kl. 00:01 Her er deres første TikTok-video for Redningsselskapet. Håvar Bremer Av Publisert 11. juli, kl. 00:01

Fikk drømmejobb på TikTok

Barndomsvennene ble valgt ut blant mange søkere da Redningsselskapet skulle ha noen unge, kreative folk til å styre TikTok-kontoen deres.

– Vi er uansett ute på sjøen og bader hele sommeren, så vi følte at dette var en jobb som passet perfekt for oss, sier Westby.

Max Dahl Svendsen (18, til høyre) og Torkel Westby (19) har som sommerjobb å lage TikTok-videoer. Foto: Ludwig Gjendemsjø, Redningsselskapet

Stor interesse

Redningsselskapet opplyser at interessen var stor da de i juni søkte etter to personer til det de kalte «Norges første TikTok-jobb».

Over 300 personer fra hele landet sendte inn videoer på TikTok ved å bruke hashtagen «vannglede».

Valget falt til slutt på Westby og Svenden. Alle vannglede-videoene fikk over 800.000 visninger i søknadsperioden.

– Tallene er over all forventning. Det er utrolig mange flinke ungdommer der ute med et kreativt talent, sier prosjektleder Ludwig Gjendemsjø.

Oppdraget

Foto: Redningsselskapet

Guttene får i oppdrag å formidle vannglede, badevett og sikkerhet til unge. De skal også lage innhold fra ulike aktiviteter, turer med redningsskøytene og svare på spørsmål på TikTok.

– Det er mange forskjellige sommerjobber der ute. Hvordan rangerer dere denne?

– Denne er nok på toppen. Jeg tror ikke det finnes noe kulere konsept enn dette her, svarer Svendsen.

– Så det er Norges kuleste sommerjobb?

– Verdens kuleste sommerjobb.

Basketspillere

Westby er nettopp ferdig med siste året på Norges Toppidrettsgymnas, mens Svendsen har ett år igjen. Begge spiller basketball på det høyeste nivået i Norge på Bærum Basket.

– Egentlig var sommeren fylt opp med landslagsaktiviteter. Men på grunn av corona ble ikke det noe av, så da fikk vi et hull å fylle. Derfor passer denne jobben perfekt, sier Svendsen.

Oppskrift

Det kan være vanskelig å stikke seg ut i mylderet av videoer på TikTok, men guttene håper de har suksessoppskriften: Man må ha en klar idé og bruke mye tid på planlegging, men samtidig være klar for kaste seg på trender og utfordringer som kommer.

– Vi har allerede begynt å bygge opp en liste. Ideen er det aller viktigste. Vi skal spre vannglede, og hvordan man kan ha det morsomt på sjøen på en trygg måte.

Ettersom mange i år tilbringer ferien hjemme, mener Redningsselskapet det er spesielt viktig å få barn og unge til å tenke på sikkerhet til sjøs og langs vannet.

– Vi er ikke ansatt som eksperter. Vi er ansatt som ungdommer. Vi er her for å lære sammen med følgerne våre. Så skal vi prøve å formidle det på en morsom måte.

