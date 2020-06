FYLKESLAGSLEDER: Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp. Her er han avbildet i forbindelse med en reportasje i VG i 2018. Foto: Janne Møller-Hansen

Oslo Frp-lederen: Mente ikke å angripe Siv Jensen

Fylkesstyret i Oslo Frp skal møtes digitalt torsdag kveld, opplyser fylkesleder Geir Ugland Jacobsen til VG. Der vil han forklare at han ikke mente å angripe Frp-leder Siv Jensens mulighet til å få førsteplassen på partiets Oslo-liste til Stortinget.

– Det var aldri ment som noe angrep på Siv, sier Jacobsen nå.

Tidligere tirsdag ba de to nestledere i Oslo Frp, Andreas Meeg-Bentzen og Karin S. Woldseth om et ekstraordinært styremøte etter de siste dagers oppstyr rundt Jacobsens uttalelse om stortingslisten i 2021, ifølge NRK.

– Det var aldri min mening å angripe Siv Jensens mulighet til å bli renominert til Stortinget på førsteplassen. Jeg ønsket å etterlyse flere kandidater til listen, og av respekt for nominasjonsmøtet kan man ikke forskuttere hvem som får hvilke plasser, legger Geir Ugland Jacobsen til overfor VG.

Tidligere tirsdag sa Jacobsen at han ikke så behovet for et ekstra møte.

Kravet om et ekstra styremøte i sommerferien kom etter at Geir Ugland Jacobsen i et TV 2-intervju åpnet for å vrake partileder Siv Jensen fra førsteplassen på stortingslista i 2021.

UTFORDRET: Fylkeslederen i Oslo Frp åpnet i helgen for å nominere en annen listetopp enn partileder Siv Jensen. Foto: Mattis Sandblad

Krav om nedleggelse

Diskusjonen har ført til at flere av Frps fylkesledere har bedt sentralstyret om å legge ned Oslo Frp.

– Når Oslo Frp utad fronter en annen politisk retning enn den landsmøtet har vedtatt, så bidrar Oslo Frp til en svært unødvendig splittelse i partiet, heter det i et opprop som blant andre fylkeslederne i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Viken og Trøndelag skal ha stilt seg bak.

– Med all respekt forstår jeg ikke på hvilket grunnlag de reiser dette kravet. sier Jacobsen tirsdag ettermiddag.

Respekt for nominasjonsmøtet

– Situasjonen nå med meningsutveksling i mediene er uholdbar i lengden og potensielt skadelig for partiet, sier Meeg-Bentzen.

– Vi tar dette internt, skriver Woldseth i en SMS til VG.

I et intervju med Finansavisen i helgen ga Ugland-Jacobsen uttrykk for at det ikke skulle ligge noen automatikk i at partileder Siv Jensen vil bli innstilt på førsteplass på Oslo Frps liste til stortingsvalget neste år. Jensen beskrev senere utspillet som «ikke akseptabelt».

– Vil du respektere prinsippet om at partilederen skal ha førsteplassen til Stortinget i sitt hjemfylke?

– Det er vel mer en tradisjon enn en regel. Jeg har den høyeste respekt for nominasjonsmøtet, hvor delegatene skal stemme over sammensetningen av listen. Poenget mitt var å ikke forskuttere hva som kan skje dersom det blir en skriftlig avstemning med flere kandidater, sier fylkeslederen.

Lederen i Oslo Frp har i lengre tid frontet at partiets politiske linje bør dreies i en nasjonalliberalistisk retning. Dette ble heller ikke tatt godt imot hos Jensen, som ga beskjed om at hun forventer at lokallaget innordner seg det politiske retningsvalget som har forankring i landsmøtet.

Publisert: 30.06.20 kl. 13:03 Oppdatert: 30.06.20 kl. 17:38

