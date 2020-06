FYLKESLAGSLEDER: Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp. Her er han avbildet i forbindelse med en reportasje i VG i 2018. Foto: Janne Møller-Hansen

Det blir ekstraordinært fylkesstyremøte i Oslo Frp

Etter krav fra politisk nestleder i fylkeslaget kaller Oslo Frp-leder Geir Ugland Jacobsen inn til fylkesstyremøte.

NTB

– Jeg ser nå at det er såpass mange som ønsker et slikt møte, så da har jeg valgt å kalle inn til det. Vi har ikke satt tidspunkt ennå, men det blir i nærmeste framtid, sier Jacobsen til TV 2.

Tidligere tirsdag sa Jacobsen at han ikke så behovet for et slikt møte.

Kravet kom fra politisk nestleder Andreas Meeg-Bentzen, etter at han ble kjent med at Geir Ugland Jacobsen i et TV 2-intervju åpnet for å vrake partileder Siv Jensen fra førsteplassen på stortingslista i 2021.

UTFORDRET: Fylkeslederen i Oslo Frp åpnet i helgen for å nominere en annen listetopp enn partileder Siv Jensen. Foto: Mattis Sandblad

Meeg-Bentzen sa til NRK at han ønsket en redegjørelse.

– Situasjonen nå med meningsutveksling i mediene er uholdbar i lengden og potensielt skadelig for partiet, sier Meeg-Bentzen.

I et intervju med Finansavisen i helgen ga Ugland-Jacobsen uttrykk for at det ikke skulle ligge noen automatikk i at partileder Siv Jensen vil bli innstilt på førsteplass på Oslo Frps liste til stortingsvalget neste år. Jensen beskrev senere utspillet som «ikke akseptabelt».

Ugland-Jacobsen har i lengre tid frontet at partiets politiske linje bør dreies i en nasjonalliberalistisk retning. Dette ble heller ikke tatt godt imot hos Jensen, som ga beskjed om at hun forventer at lokallaget innordner seg det politiske retningsvalget som har forankring i landsmøtet.

Diskusjonen har ført til at flere av Frps lokallag har bedt sentralstyret om å legge ned Oslo Frp.

– Når Oslo Frp utad fronter en annen politisk retning enn den landsmøtet har vedtatt, så bidrar Oslo Frp til en svært unødvendig splittelse i partiet, heter det i et opprop som blant andre fylkeslederne i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Viken og Trøndelag skal ha stilt seg bak.

Publisert: 30.06.20 kl. 13:03 Oppdatert: 30.06.20 kl. 15:40

