Kvinne slått, sparket og ranet

Politiet jakter to gjerningsmenn i begynnelsen av 30-årene i Sandnes etter en alvorlig hendelse på rutebilstasjonen.

Politiet skriver på Twitter at de har fått melding om vinne som har blitt slått, sparket og fratatt veske og mobiltelefon på rutebilstasjonen i Sandnes. To menn er beskrevet som gjerningspersoner. Fornærmede er kjørt til legevakt for sjekk.

– Søket pågår fortsatt, dette er en alvorlig sak, sier Jostein Reiestad ved politiet i Sør-Vest til VG.

Han sier det later til at det ikke er noen relasjon mellom de involverte, og at det dermed dreier seg om blind vold. Et vitne har ringt inn i tillegg til den fornærmede, og politiet har gjort et straksavhør av vedkommende. Politiet jakter to menn i begynnelsen av 30-årene.

– Den ene er beskrevet som skallet, hadde blå dongeribukse og grå vest. Den andre er det ikke noen beskrivelse på, men begge er beskrevet som tynne, opplyser Reiestad.

