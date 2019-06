arrow-left

Celina (1) og Benjamin Isa (4) fikk skatteoppgjør

Noen skatteoppgjør kommer mer overraskende på enn andre. Ett år gamle Celina slipper i hvert fall å betale restskatt.

– Jeg synes det er veldig rart å få tilsendt skatteoppgjør for så små barn. De går i barnehagen, sier far Amir Al-Emarah til VG.

Barna hans på halvannet og fire år mottok for få dager siden skatteoppgjør fra Skatteetaten. De skylder riktignok ikke skattemyndighetene noe, men faren reagerer like fullt på brevet.

– Det er veldig rart at staten bruker tid og krefter på noe slikt, sier han.

FAR: Amir Al-Emarah reagerer på at barna Celina (1) og Benjamin Isa (4) mottok skatteoppgjør i posten. Foto: Privat

Beklager feil

Avdelingsdirektør Per Helge Rise i Skatteetaten forklarer brevet med en feil:

– På grunn av en feil hos oss i Skatteetaten, har noen barn automatisk fått produsert og tilsendt skatteoppgjøret for 2018. Det beklager vi. Barn under 18 år er vanligvis tilknyttet foreldre i skattepliktmanntallet og får som hovedregel ikke egen skattemelding eller skatteoppgjør, sier Rise.

Han sier at feil som dette kan oppstå ved adresseendring, der «koblingen til foreldrenes skatteplikt feilaktig er blitt fjernet».

– Berørte foreldre skal se bort fra barnas skatteoppgjør og kan ta kontakt med Skatteetaten om de har spørsmål, sier Rise.

Amir Al-Emarah setter pris på beklagelsen.

– Det er hyggelig at de beklager, for jeg syntes det var veldig rart at de dukket opp i systemet. Håper ikke det skjer igjen, sier han.

BEKLAGER: Avdelingsdirektør Per Helge Rise i Skatteetaten beklager at barn under 18 år har mottatt skatteoppgjør. Foto: Bård Brinchmann Løvvig

