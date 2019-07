SPERRET: Politiet har sperret av flere gater i Kvadraturen i Oslo sentrum. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Melding om skudd i Oslo: Én skadet – én pågrepet

Politiet har pågrepet en person etter at det ble funnet en mann med det som trolig er skuddskader i Oslo.

– 05.13 fikk politiet melding om at en skadet mann kom inn i en butikk, samtidig får vi flere meldinger om at det skal være hørt to til tre skudd. Da vi kom til stedet finner vi en person som har skader forenlig med skuddskader. En person er pågrepet mistenkt for forholdet, men det er fortsatt en pågående politiaksjon, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til VG klokken 06.12.

Politiet ønsket fredag morgen ikke å si noe nærmere om hvor skytingen har foregått, men det er væpnet politi og et politihelikopter over Kvadraturen i Oslo sentrum.

Svært mange politibiler og flere ambulanser er på stedet.

FLYR: Politihelikopteret har sirklet over Oslo sentrum i morgentimene. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på hvor i Oslo det er, ettersom det er en pågående aksjon.

– Personen er kjørt til Ullevål sykehus, fortsetter Lie, som ikke på nåværende tidspunkt kan si noe om hvor på kroppen personen hadde skadene.

Politihelikopteret sirkler over området hvor aksjonen pågår, og væpnede politifolk vinker unna personer som er i området. Politiet har også sperret av et område.

