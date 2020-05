DISCOVERY ISLAND: På denne øya rakk Richard McGuire å tilbringe noen dager på helt alene før han ble funnet av politiet. Foto: Google Maps

Brøt seg inn i Disney World for å være i karantene

42 år gamle Richard McGuire ble arrestert på Discovery Island, en øy som ligger i Disney World i Florida. Han hadde planer om å campe der i en uke, ifølge politiet.

Mange har tilbrakt flere dager og uker i hjemmekarantene som følge av coronapandemien. Amerikanske Richard McGuire (42) fant en øy han kunne tilbringe karantenetiden på helt alene. Men det var ikke hvilken som helst øy.

Øya er en del av temaparken Disney World, og er et avsperret område.

En sikkerhetsansvarlig ved temaparken skal ha sett McGuire bruke en av firmaets båter torsdag 30. april, og ba firmaet om å anmelde, skriver nyhetsbyrået AP.

Etter å ha søkt etter mannen med båt og helikopter fant politiet McGuire samme dag. Han befant seg på Discovery Island, som gjerningsmannen selv omtaler som et tropisk paradis.

McGuire sa at han hadde vært der siden mandag eller tirsdag og hadde planer om å campe der i en uke, ifølge politirapporten.

42-åringen skal ha fortalt politiet at han ikke visste at det var et avsperret område til tross for at det var flere «adgang forbudt»-skilt.

«Richard uttalte at han ikke visste det, og at det så ut som et tropisk paradis», står detr i politirapporten.

ARRESTERT: Richard McGuire ble arrestert for ferdsel på andres eiendom etter å ha brutt seg inn på Disney World. Foto: ORANGE COUNTRY SHERIFF´S OFFICE

McGuire skal heller ikke ha hørt at politiet lette etter ham på øya, fordi han lå og sov i en bygning på øya.

Selve parken er stengt på grunn av coronapandemien. Discovery Island var tidligere brukt som en dyrehage, men denne delen av parken har vært stengt siden 1999.

Publisert: 08.05.20 kl. 21:29

