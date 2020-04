ELEVSAMTALE: Byråd for oppvekst og læring i Oslo Inga Marte Thorkildsen slo av en prat med Celine Busk (9) og Rim Daniel Abraham (10) på Ellingsrudåsen skole. Foto: Bringedal, Terje

Usikkert hvem som står først i skolekøen – om et par uker

Sannsynligvis er det minst to uker til flere elever kan vende tilbake til skolen. Og det er langt fra opplagt at 5.–7. klassetrinn står først i køen.

Småskolen gjenåpnet for ca. 250.000 barn i dag. Men elever fra femte klasse og oppover går inn i sin åttende uke med hjemmeundervisning. Først neste uke kunngjør regjeringen når skolene åpner for flere.

– Vi må ha litt is i magen. Alle må nok smøre seg med litt mer tålmodighet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) under et besøk på Ellingsrudåsen skole i Oslo.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo Inga Marte Thorkildsen håper grunnskolen åpner igjen for alle så raskt som overhodet mulig, men nøler med å spikre en dato.

STATSRÅD: Kunnskaps. og integreringsminister Guri Melby (V) vil diskutere om årstrinn eller ulike grupper skal prioriteres, når skolene åpner for stadig flere om et par uker. Foto: Bringedal, Terje

– Minst et par uker

– Nå får vi se om et par uker, hvordan det går med smittetallene og hva slags erfaringer skolen har gjort seg, om de vil være i stand til å ta imot alle de andre elevene også.

– Du tenker at det tar minst et par uker?

– Ja, minst, sier oppvekstbyråden i Oslo.

Guri Melby er enig.

– Ja, det stemmer nok. Det er vel det Folkehelseinstituttet har uttalt, at de trenger to uker.

Statsråden opplyser at departementet hadde dialogmøter med Kommunes Sentralforbund og fagforeningene i skolesektoren fredag.

– De ba oss prioritere avgangselever på alle nivå. Det synes jeg er et fornuftig råd som vi tar med oss i prosessen.

Safa Bibi (7) kom tilbake til første klasse på Rommen skole i Oslo i dag, etter syv uker hjemme: – Hun har savnet vennene, sier mamma Sima Bibi. Foto: Janne Møller-Hansen

Avgangselever – eller sårbare barn

Melby legger til at en annen stor gruppe som kan komme foran i køen, er barn som er sårbare og utsatte, barn med spesialundervisning og barn som har ekstra behov for å komme tilbake til skole.

– Jeg mener vi bør ta en diskusjon om vi skal prioritere årstrinn eller om vi skal prioritere ulike grupper elever, sier kunnskapsministeren.

Inga Marte Thorkildsen sier at også Oslo ønsker å prioritere avgangselevene. Da tenker hun på syvende klasse på barneskolen, tiende klasse på ungdomsskolen og tredje klasse på videregående.

– Avgangselevene skal få sine karakterer. Det er viktig at de får et tett forhold til læreren sin på slutten, for disse trinnene er en overgangsperiode – og alle overganger er veldig sårbare, sier Thorkildsen.

ÅPNET: Ellingsrudåsen skole gjenåpnet i dag. Byråd for oppvekst og læring i Oslo Inga Marte Thorkildsen lekte med barna. Foto: Bringedal, Terje

Alle skal tilbake

Melby vil også diskutere om det skal gjøres likt over hele landet – eller om det skal gis rom for lokale forskjeller.

– Nå er vi på en stor skole med ganske sprengt kapasitet. Det finnes skoler rundt i landet som har bedre plass til å ta imot flere samtidig. De fysiske rammene setter begrensninger på hva som er mulig å få til, sier Melby.

På Ellingsrudåsen er også de ledige klasserommene tatt i bruk for at småskoleelevene ikke skal være mer enn 15, omtrent halvparten av hva de er ellers.

– Kan det være at noen skal ha skole annenhver dag, fordi det ikke er plass til alle når smittevernet ivaretas?

– Det er en av løsningene vi vurderer, bekrefter kunnskapsministeren.

Det eneste som er ganske sikkert er at alle skal tilbake før sommeren.

– Selv om det bare blir snakk om å komme tilbake for en uke eller to, tror jeg det vil bety mye for elevene. Da handler det kanskje mer om det sosiale enn læringsutbyttet, men det sosiale er også veldig viktig, sier Melby.

GJENSYN: Kontaktlærer på første klassetrinn på Rommen skole i Oslo Simona Kalstad åpnet med å lære Noah, Abbas Raza og de andre elevene om god håndhygiene. Foto: Janne Møller-Hansen

Forberedt på økt smitte

– Hvis coronasmitten øker etter at de fire laveste klassetrinnene kom tilbake, vil det trumfe alle ønsker om å få elevene tilbake?

– Det vil være en diskusjon vi er nødt til å ta. De fleste har vel sagt at man må være forberedt på en viss økning i smitte. Spørsmålet er hvor høyt vi kan akseptere at et tallet går, sier Melby.

Hun understreker at erfaringene fra andre land er at det ikke har vært spesielt mye smitte i skoler og barnehager.

– Sannsynligheten for at det vil øke voldsomt, er ikke særlig stor. Så plan A er at alle skal tilbake. men i den situasjon vi er i, må vi ha både plan B og plan C.

Melby legger til at det ikke bare kommer an på smittesituasjonen, men også hvor mange ansatte som er i karantene.

– Og da er det essensielt med god testkapasitet, slik at vi får eliminert dem som faktisk ikke er syke, slik at mange ikke sitter hjemme unødig. Nå er testkapasiteten i ferd med å øke kraftig. Det er også en faktor som avgjør hvor fort vi kan åpne for resten av elevflokken, sier kunnskapsministeren.

– Verst ikke å få klemme

Byråden for oppvekst og læring sier det er kjempeviktig at barna får komme tilbake til hverdagen igjen.

– De trenger å få tatt igjen faglig etterslep og få venner og sosialt liv tilbake. Men det må skje på en måte som oppleves som trygg for skolene og for barn og foreldre, sier Inga Marte Thorkildsen.

Erfaringene fra første skoledag i Oslo var at svært få foreldre holdt barna hjemme.

– Når situasjonen er en annen enn i barnehagene, er det rett og slett fordi vi har opplæringsplikt i Norge. Blir barna holdt hjemme, påhviler det foreldrene et veldig stort ansvar, som ikke alle er i stand til eller ønsker å ta.

Thorkildsen håper flest mulig sender barna sine på skolen – fordi et betyr veldig mye for ungene.

– Det er bare å se seg rundt og høre gledeshylene i klasserom og skolegårder. Jeg tror det verste for ungene i dag er at de ikke kan klemme og holde hverandre i hendene, sier byråden i Oslo.

