POSITIVE: Statsminister Erna Solberg (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) besøkte en skoleklasse da skolene åpnet for 1.-4.-trinn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Foreldre er positive til å sende barna tilbake på skolen

Ni av ti foreldre med barn i skolen sier ja til å sende barna tilbake til skolen så snart den åpner, mens kun én prosent sier nei.

Nå nettopp

Norsk Koronamonitor har spurt nesten 3.000 foreldre som har barn i skolen om hva de gjør når skoler åpner opp igjen. Undersøkelsen viser at foreldre har blitt mer positive.

– Vi har vært veldig tydelige på at vi er veldig positive til at det åpnes. Vi er glad for at mange nå får hverdagen sin tilbake, sier leder i det nasjonale Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Marius Chramer.

Omtrent en av ti foreldre er fortsatt usikre, og en prosent sier nei, mens ni av ti foreldre med barn i skolen sier ja til å sende barna på skolen så fort den åpner.

– Det er nok et utslag av to forhold. For det første opplever nok mange at det er krevende å ha barna hjemme, så av rent praktiske årsaker er det bedre å sende barna tilbake. For det andre har man tillit til at situasjonen blir håndtert på en god måte av myndighetene, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion, som har gjennomført undersøkelsen.

27. april åpnet skolene for elever fra 1.-4.-trinn, og VG har tidligere skrevet om bekymrede foreldre som ville holde barna hjemme av smittefrykt.

For noen uker siden oppga til sammen 31 prosent at de var usikre eller at de ikke ville sende barna tilbake i skolen så snart den åpner igjen ifølge Norsk Koronamonitor.

Før barnehageåpningen 20. april viste en lignende undersøkelse at 24 prosent sa nei til å sende barna i barnehagen når den åpnet, mens 13 prosent var usikre.

Alle skolene kan åpne igjen mandag 11. mai. Det opplyste regjeringen på en pressekonferanse 7. mai, hvor de la frem planene for gjenåpningen av landet.

– Erfaringen med at barnehagene åpnet har vært positiv. Det har ikke vært noen økning i antall smittetilfeller, og faktoren er stabilt lav. I sum så opplever man at dette er trygt, sier Askheim.

Vesentlig flere var skeptiske da barnehagene åpnet sier Askheim og legger til at det tyder på at tilliten til myndighetene nå er enda bedre.

– Tilliten til den informasjonen man får, og myndighetenes evne til å ta hånd om pandemien har hele tiden vært utrolig høy, sier Askheim.

Tidlig i april sa helseminister Bent Høie at coronapandemien var under kontroll.

Da barnehagene åpnet opp igjen 20. april var det lavere oppmøte enn vanlig i de største kommunene. I Trondheim og Oslo møtte 60 prosent av barna opp, mens Kristiansand hadde best oppmøte med 75 prosent.

Stabil smittespredning

Etter barnehagene og barneskolene åpnet i april har smittespredningen holdt seg stabil og lav. VGs oversikt viser at siden 20. april har antall nye smittede per dag holdt seg mellom 18 og 86 nye smittede.

23. april ble det registrert 86 nye smittede, og det er det høyeste antall nye smittetilfeller per dag siden barnehageåpningen. Og langt færre enn smittetoppen i slutten av mars hvor omtrent 200 nye personer ble registrert smittet hver dag.

Publisert: 11.05.20 kl. 07:03

