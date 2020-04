SNAKK NORSK: – I en sammenheng hvor man skal kommunisere tydelig, er ikke fjongt et kriterium. Det hadde jeg spart til andre anledninger, sier direktør i Språkrådet, Åse Wetås om valget av ordet «kohort». Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Språkrådet om «kohort»: – Trenger Asterix-briller for å forstå

Har du barn, har du nå fått lære et nytt ord: Kohort. Språkrådet sukker og skulle ønske at Utdanningsdirektoratet valgte et ord som flere forsto umiddelbart.

Når barn nå får møte opp på skoler og barnehager, skal de ikke lenger være i en klasse, som før coronaen. Nå skal de samles i en kohort, har myndighetene bestemt. En klasse blir for stor, derfor skal barna samles i mindre grupper – unnskyld: Kohorter.

«En fast gruppe med elever og ansatte kalles en ‘kohort’», slår Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern fast:

«På skole/SFO vil slike kohorter være et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte», fortsetter den.

Språkdirektør Åse Wetås sukker.

– Vi er blitt kontaktet av både foreldre og folk i Kommune-Norge, som har blitt litt overmannet av dette ordet. Mange synes det er et merkelig ordvalg og lurer på hva det betyr, sier hun.

Til hordene av undrende foreldre og folk kan VG nå avsløre: Kohort er opprinnelig et latinsk ord, og var betegnelsen på en grunnleggende militær enhet i Romerriket. En romersk kohort bestod av 480 soldater – noe flere enn kohortene på 15–20 elever som Utdanningsdirektoratet ønsker.









DETTE ER EN KOHORT: En kohort fra militærkorpset The Regimental Band of the Royla Welch Fusilliers.

– Ikke umiddelbart forståelig

Utdanningsdirektoratet svarer til VG at ordet ikke er deres påfunn, men kommer fra Folkehelseinstituttets arbeid med smitteveilederen. Det kan rime, for den vanligste bruken av ordet i disse dager finnes hos statistikere og medisinere. Det er ofte brukt innen smittevern. Helse Bergen definerer en kohort slik:

«En kohort er en gruppe pasienter smittet / mistenkt smittet med samme mikroorganisme.

– Det var ikke det beste ordvalget. Den medisinske bruken gjør at det passer dårlig på friske barn som skal være sammen, slår språkdirektør Wetås fast.

– Når man har et viktig budskap om smitteverntiltak, er det ekstra viktig at beskjeden blir forstått. Det er ikke umiddelbart forståelig hva man skal gjøre, når man får beskjed om å dele barna inn i kohorter, sier hun.

ASTERIX-ORD: Sist gang Språkdirektør Åse Wetås leste ordet «kohort» var i Asterix. Foto: [HANDOUT, DIDIER CONRAD] / Asterix ? - Obelix ? / ? 2017 LE

Fjongt ikke et kriterium

Hun foreslår andre ord som «gruppe», «liten gruppe» eller «lag».

– Kan det hende at ordet ble valgt fordi ordet «gruppe» er kjedelig, og de ønsket seg noe fjongere?

– I en sammenheng hvor man skal kommunisere tydelig, er ikke fjongt et kriterium. Det hadde jeg spart til andre anledninger, sier Wetås.

Hun tror at coronatiden kan ha påvirket ordvalget.

– Det er en interessant tendens til at medisinske fagord som fram til nå har vært forbeholdt fagfolk, nå blir ord for alle: spredningsstrategier, smittevernstiltak, smittekurver.

Språkrådet har skrevet om ordvalget på sine egne hjemmesider, og skriver at de håper at de blir tatt med på råd neste gang et liknende ord skal velges.

«Selv med smittevernbrillene på er det vanskelig å se at begrepet kohort skal kunne dekke de faste gruppene med friske smårollinger og voksne; man må nesten ha Asterix-briller på i tillegg», skriver Språkrådet, som skriver at de håper på en rask språklig omgruppering.

Publisert: 29.04.20 kl. 23:22

