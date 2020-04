NY SJEF: Nicolai Tangen begynner i toppjobben i Oljefondet i september. Foto: Jeff Gilbert/Shutterstock

Dette fikk ikke finansministeren vite før Tangen ble ansatt

Norges Bank informerte ikke Finansdepartementet om Nicolai Tangens USA-seminar eller formuen i et skatteparadis før han fikk jobben som ny sjef for Oljefondet.

For mindre enn 10 minutter siden

Få måneder før milliardær Nicolai Tangen (53) ble ansatt som sjef for det norske oljefondet, brukte han millioner av kroner på et toppseminar i USA. Blant deltagerne var avtroppende oljefond-sjef Yngve Slyngstad og flere av Tangens referanser.

Hverken denne turen eller skatteparadis-pengene var tema for de to møtene mellom Finansdepartementet og Norges Bank før ansettelsen.

– Ble Finansdepartementet orientert om Back to University-seminaret før Tangen ble ansatt?

– Nei, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i en e-post til VG.

Det er Norges Bank som ansetter ny sjef for Oljefondet, men Finansdepartementet kom med innspill til kvalifikasjonskravene og ble orientert om aktuelle kandidater før ansettelsen.

les også Oljefond-Tangen fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse

Ikke informert om skatteparadis

Siden 2002 har Tangen hatt penger i en trust på Jersey, og siden 2005 har han drevet hedgefondet AKO Capital, som er registrert på Cayman-øyene. Både Jersey og Cayman-øyene regnes som skatteparadiser.

– Ble Finansdepartementet orientert om Tangens selskaper i skatteparadis, hans privatøkonomi og selskapsstruktur?

– Departementet ble orientert på et overordnet nivå om at Tangen hadde en betydelig privat formue og inntekter gjennom eierskap i AKO-fondet. Vi har ikke blitt orientert om disse forholdene utover det som fremgikk av orienteringen vi mottok 17. mars.

VG har spurt Norges Bank om hvorfor Finansdepartementet ikke ble informert om «Back to University»-seminaret før ansettelsen.

les også Sentralbanksjefen i intern melding: – Tangen er den rette mannen

– Arrangementet var ikke en del av hovedstyrets beslutningsgrunnlag da hovedstyret tilbød Tangen jobben som daglig leder i Norges Bank Investment Management (NBIM). Ingen medlemmer av hovedstyret og ei heller noen av de som var knyttet til ansettelsesprosessen deltok på «Back to University»-seminaret, skriver Bård Ove Molberg, presseansvarlig i Norges Bank, i en e-post til VG.

– Hvorfor ble ikke Finansdepartementet informert om Tangens formue på Cayman-øyene?

– I møtene ble Finansdepartementet blant annet orientert på et overordnet nivå om de undersøkelsene ansettelsesutvalget hadde gjort for å kartlegge de skattemessige konsekvensene for kandidaten ved en eventuell ansettelse i NBIM, og om ulike sider ved Tangens økonomi og koplingen til AKO-fondene.

IKKE INFORMERT: Norges Bank fortalte ikke finansminister Jan Tore Sanner om Nicolai Tangens USA-tur før han ble ansatt som sjef for Oljefondet. Foto: Frode Hansen

VG har fått innsyn i dette dokumentet, og et notat fra advokatselskapet Wikborg Rein. Advokatselskapet fikk i oppdrag å vurdere Tangens skattemessige forhold, siden han da var bosatt i London. Tangen har bekreftet at han vil bosette seg i og betale formuesskatt til Norge.

Notatet nevner ikke Tangens formue i skatteparadiser.

«Formuesskatt ilegges alle personer som er skattemessig bosatt i Norge. Dette vil i utgangspunktet omfatte den globale formuen. Den enkelte skatteavtale kan imidlertid begrense Norges rett til å beskatte formue som er tilknyttet et annet land», skriver Wikborg Rein.

– Som det går fram av notatet, ble Wikborg Rein bedt om å gjøre rede for skattemessige forhold knyttet til en eventuell flytting fra Storbritannia til Norge i forbindelse med en eventuell ansettelse i NBIM, sier Molberg til VG.

les også Historien om Nicolai Tangen: Fra studiegjeld til milliardformue

Sanner mente det ville komme spørsmål

Det første møtet fant sted 28. februar, og finansråd Hans Henrik Scheel og ekspedisjonssjef Espen Erlandsen deltok fra departementet, mens sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjef Egil Matsen deltok fra Norges Bank.

I et telefonmøte 23. mars informerte sentralbanksjef Øystein Olsen finansminister Jan Tore Sanner i forkant av ansettelsen.

– Hadde Sanner noen synspunkter angående valget av Tangen i telefonsamtalen 23. mars eller ved andre anledninger?

– Statsråden gikk ikke inn på spesifikke forhold, men ønsket å forsikre seg om at det var gjort grundig arbeid rundt forhold man måtte regne med at det ville komme spørsmål om, knyttet til både fortid og fremtid, skriver Wålen i Norges Bank til VG.

les også Isaksen ba Tangen invitere USAs ambassadør til seminaret

– Hva ble diskutert i møtet 28. februar?

– Departementet ble orientert om Norges Banks arbeid så langt med å identifisere potensielle kandidater til stillingen, hvorav noen kandidater ble særskilt nevnt. Departementet ble også orientert om planlagt prosess fremover.

Publisert: 28.04.20 kl. 20:14

Les også

Fra andre aviser