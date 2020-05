FORBEREDT PÅ ØKNING: Fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet sier de ikke har en klar mening om når økningen kommer. Foto: Terje Bendiksby

FHI: Ikke nødvendig å stenge ned hele samfunnet ved smitteøkning

Torsdag la regjeringen frem planer for hvordan Norge skal åpnes opp igjen. Ved åpning av samfunnet øker også risikoen for smitteøkning.

– Vi må være forberedt på at smittetall og antall innleggelser vil øke noe. Når det skjer, vil vi prøve raskt og effektivt å teste, smittespore, og isolere syke. Vi har økt testkapasiteten for å kunne håndtere det. Sykehusene er forberedt på å kunne ta imot flere pasienter dersom det skulle bli behov for det, sier fagdirektør i Folkehelseinstituttet, Frode Forland.

FHI sier de ikke har en klar idé om når økningene kommer.

– Vi regner med at det kan komme mindre topper utover året. Nå prøver vi å holde smittetallet nede på et nivå som gjør det mulig for helsetjenesten å kunne håndtere situasjonen både for de med coronasmitte og for å kunne behandle andre sykdommer, sier Forland.

Tidligere i uken sa statsminister Erna Solberg (H) til VG at planen er å åpne Norge før sommeren.

Torsdag ble planene lagt frem hvor blant annet alle skolene kan åpnes fra 11. mai, og antallet personer som kan samles i grupper øker fra fem til 20 personer.

– Men det er et viktig forbehold. Vi kommer bare til å åpne opp på disse datoene hvis vi klarer å holde kontroll på smitten. Vi kan ikke ta større friheter enn smittevernsreglene tilsier, sier Solberg.

Mange forskjellige tiltak lettes på i regjeringens nye planer. Fra 7. mai åpnes blant annet idrettshaller, og karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn.

– Hvordan skal helsemyndigheter da klare å skille på hva som fungerer og ikke? Altså: Vil vi i så fall være nødt til å stenge hele samfunnet igjen, i stedet for de områdene som skaper spredning?

– Vi behøver ikke nødvendigvis å stenge ned hele samfunnet igjen dersom det kommer mer lokale utbrudd. Nå er vi godt forberedt og vet at tiltakene virker. Dersom det kommer nye mindre utbrudd i skoler, barnehager eller kommuner håper vi effektivt å stoppe dem med lokale tiltak, svarer Forland.

De eldste rammes hardest

Per 7. mai var det varslet om 209 covid-19-assosierte dødsfall i Norge til Folkehelseinstituttet. Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år, og 55 prosent er menn.

Det er registrert underliggende kronisk sykdom hos 77 % av de rapporterte dødsfallene.

– Vi ser at det er noe flere menn som blir alvorlig syke og dør, og registrer som i andre land at personer med underliggende risikofaktorer som hjerte- og karsykdommer, kronisk lungesykdom, diabetes og fedme er noe mer utsatt. Men det er høy alder som i seg selv er den største risikofaktoren for et alvorlig forløp og død, sier Forland.

– Forventer dere en endring eller dreining i hvem som blir hardest rammet?

– Nei, men vi arbeider målbevisst for å hindre smittespredning i sykehus, og institusjoner for eldre og pleietrengende.

Solberg åpnet pressekonferansen hvor regjeringen la frem planer for å åpne Norge med å si at det har vært en ekstraordinær tid for alle.

– En tid jeg tror vi kommer til å huske så lenge vi lever. Vi lovet tidlig at hvis vi klarte å slå ned viruset, så skulle vi åpne opp så fort som mulig. Det norske folk har i møte med strenge tiltak vist oss tillit og tålmodighet, sier Solberg.

Publisert: 07.05.20 kl. 22:53

