Tidligere UDI-jurist etterforskes for mulig korrupsjonsforhold

Økokrim har innledet etterforskning av en tidligere ansatt jurist i UDI.

Oppdatert nå nettopp







Utlendingsdirektoratet (UDI) bekrefter overfor VG at de mottok et tips fra en varsler i vår, knyttet til et forhold på et mottak.

– Vi sjekket ut opplysningene først på egen hånd. Vi så at dette var en så alvorlig sak at vi i juni engasjerte en granskning fra advokatfirmaet PwC. Tilbakemeldingen fra dem var at forholdet burde anmeldes til Økokrim. UDI anmeldte derfor forholdet, ikke enkeltpersoner, til Økokrim 12. juli, sier presserådgiver i UDI, Vibeke Schjem, til VG.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Vil ikke si om noen er siktet

UDI anser det som ble avdekket som en korrupsjonssak, men Schjem sier at de ikke tar stilling til enkeltpersoners rolle i saken, og at det nå blir opp til Økokrim å etterforske og konkludere.

Økokrim har ikke ønsket å bekrefte om hvorvidt det er en korrupsjonssak eller om noen er siktet, hverken til VG eller DN.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle bekrefter imidlertid at Økokrim mottok en anmeldelse fra UDI i sommer, og at det er startet etterforskning som vil pågå utover høsten.

Publisert: 20.09.19 kl. 09:41 Oppdatert: 20.09.19 kl. 11:21







Mer om