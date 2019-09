HER KOMMER SOMMER’N: I Sør-Norge blir det fint og varmt vær til helgen. Østafjells kan det bli over 20 grader, ifølge meteorologene. Foto: Meteorologisk institutt

«Indian summer» i vente: Kan bli over 20 grader Østafjells

Denne uken byr på to årstider – enkelte steder kanskje tre. Etter et skikkelig høstgufs de førstkommende dagene vil det bli en smak av sommer flere steder i landet til helgen.

Men før sommervarmen igjen kan kjennes på kroppen må vi gjennom temperaturer som kan nærme seg null enkelte steder.

– Det blir mye nordavind nå de første dagene, og på Vestlandet og i Nord-Norge vil det være en del bygevær. Det kan også komme en del snøbyger, sier Bente Wahl, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt til VG.

Allerede i natt kan det komme snø ganske lavt på Vestlandet, mens de i nord må belage seg på det samme fra onsdag.

– På Vestlandet er det satt en snøgrense på 500 til 700 meter i kveld og i natt, mens snøgrensen i nord starter på 400 til 600 meter. Nord for Bodø kan den krype ned mot 200 til 400 meter på onsdag kveld, forteller Wahl.

Temperaturene kan krype ned mot null

Østafjells vil imidlertid ligge i le for bygeværet og får ganske bra vær hele uken – men det blir kaldt.

– Det kommer kjølig luft, og det blir kjøligere enn normalt for denne årstiden. Det er ikke umulig at temperaturene kryper ned mot null ett og annet sted på Østlandet i natt. Det blir såpass kjølig, sier hun.

Skal du over fjellet i sør eller nord den kommende uken er derfor meteorologens oppfordring klar: Vinterdekkene må på.

– Det blir vinterføre i fjellet store deler av denne uken, sier hun.

Kontrasten blir derfor stor til hva helgen vil by på i lavlandet.

Kan bli over 20 grader

Med fredagen kommer ikke bare taco og fridager, det er også utsikter til å gi sommerklærne en siste lufting – i hvert fall i Sør-Norge.

Sønnavinden tar med seg varm luft fra Sør-Europa, og det blir sol og varme temperaturer i stort sett hele Sør-Norge.

– Det er ganske varm luft som vil ha med seg en del nedbør til Vestlandet fredag. Lørdag og søndag går dette nordover til Midt-Norge og videre til Nord-Norge, sier meteorologen.

PARKLIV: Det blir gode muligheter for å nyte solen i parken på Østlandet i helgen. Her fra Frognerparken i Oslo i 2016. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

I helgen vil derfor store deler av Sør-Norge få varmt og fint vær, mens nordlendingene ligger an til å oppleve bygevær sammen med temperaturstigningene.

– Sør-Norge blir liggende i mye vær og varm luft. Vi snakker om 15 til 20 grader, sier Wahl.

På Twitter skriver Meteorologene at det Østafjells også kan bikke 20-tallet.

– Vi kan kalle det en liten «Indian summer», selv om det kanskje er litt på kanten å kalle det for det. Da skal det egentlig ha vært en periode med nattefrost først, forklarer Wahl.

Det blir altså en uke preget av store kontraster.

– Temperaturene vil altså først være under normalen for denne årstiden, før vi ender slutten av helgen med temperaturer som kanskje er litt over normalen igjen.

Helgen vi akkurat har lagt bak oss bød på svært dårlig vær flere steder. Slik ser det ut i Olden etter uværet:

