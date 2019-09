OLJE- OG ENERGIMINISTER: Kjell-Børge Freiberg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Oljeministeren om Aps nye klimapolitikk: – Et taktskifte i partiets industripolitikk

At Jonas Gahr Støre varsler en ny klimapolitikk som medfører at olje og gass kan bli liggende, er oppsiktsvekkende, mener olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Ap-lederen sier Freiberg driver bevisst villedning.

– Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende det han nå varsler. Det er en helt ny politikk, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg til VG.

– Arbeiderpartiet vil gå fra en kjent industripolitikk til symbolpolitikk på et område som betyr veldig mye for veldig mange mennesker. Det Støre har varslet er et taktskifte i Arbeiderpartiets industripolitikk, fortsetter han.

Det var i talen til Aps landsstyre tirsdag at Jonas Gahr Støre varslet at klima nå skal seile opp blant partiets viktigste profil-saker. Det medfører at olje og gass kan bli liggende igjen under havbunnen, ifølge Ap-lederen.

– Dette er et klart og tydelig varsel på hvor Arbeiderpartiet vil når det kommer til norsk petroleum. De vil en helt annen plass enn det som et bredt flertall har stått bak i Stortinget, sier Freiberg.

– Beklagelig

Han mener at regjeringsplattformen gir en forutsigbarhet i industrien.

– Her har vi tildelt leteareal, som er det beste beviset på at vi fortsatt har tenkt til å ha aktivitet på norsk sokkel, sier olje- og energiministeren.

Han hadde ønsket at Støre lyttet til LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som ikke vil la olje ligge eller kutte i letelisenser.

– Dersom man er opptatt av klima, som jeg oppfatter er det som har utløst endringen i politikken som her varsles, er det beklagelig å ville la oljen og gassen ligge, når Norge er det landet som produserer på den tryggeste og mest klimavennlige måten, sier Freiberg.

INGEN SLUTTDATO: – Ap slår fast at vi ikke skal ha en sluttdato for norsk olje- og gassnæring. Vi skal utvikle, ikke avvikle, sier Jonas Gahr Støre til VG. Foto: Ola Vatn / VG

Støre: – Driver bevisst villedning

VG har forelagt Støre uttalelsene til Freiberg.

– Freiberg driver bevisst villedning, som ikke er overraskende fra Frp når det gjelder klima. Ap slår fast at vi ikke skal ha en sluttdato for norsk olje- og gassnæring. Vi skal utvikle, ikke avvikle. Og samtidig bidra aktivt til en politikk som kan redusere klimagassutslipp samtidig som vi omstiller rettferdig og videreutvikler industrien. Vår politikk ble vedtatt på landsmøtet i april, sier Støre.

– For øvrig er det bred enighet at deler av verdens påviste olje og gassressurser må bli liggende om vi skal nå klimamålene. Det har heller aldri vært norsk politikk å utvikle ulønnsomme ressurser. Det er beklagelig at statsråden bevisst sprer usikkerhet om dette.

– Helt ukontroversielt

Direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i Norsk olje og gass, Tommy Hansen, opplever den nye klimapolitikken som Støre skisserer som udramatisk.

– Det han sier er helt ukontroversielt for oss. Vi opplever ikke at han ønsker å endre Arbeiderpartiet som en garantist for stabilitet i olje- og gasspolitikk, sier Hansen.

– Det er viktig å huske på at ikke all olje som blir funnet blir produsert. Enten fordi den ikke er lønnsom å produsere, eller fordi den har for høyt karbonavtrykk til å være konkurransedyktig. Derfor får alle som mener at noe olje bør bli liggende, delvis rett.

I likhet med Gabrielsen, mener Hansen at det viktigste er at det ikke skapes usikkerhet rundt rammevilkårene.

– I vår næring er det snakk om store investeringer som går over lang tid, sier han.

Hansen sier videre at næringen i stor grad bidrar til at Europa kan nå sine klimamål, og at det jobbes intens med teknologiske løsninger.

– Karbonfangst- og lagring er den største og viktigste. Støre har sagt at denne næringen skal utvikles, ikke avvikles. Det er et godt begrep, da det er en annerledes næring i dag enn for ti-tyve år siden. Den kommer til å fortsette å utvikle seg for at verden nå sine klimamål.

