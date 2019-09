VRAKET: Det havarerte helikopteret ligger i ulendt terreng i Kvenvik-området, sørvest for Alta. Foto: Tom Skoglund, Altaposten

Helikopterulykken i Alta: Først torsdag natt kom den omkomne piloten endelig hjem til sine

Familien har fortsatt ikke fått gravlagt sin kjære som omkom i helikopterstyrten på Skoddevarre.

Tom Skoglund (Altaposten)

To uker er gått siden den siste begravelsen i Alta etter Skoddevarre-tragedien. Over fire dager ble fem av byens unge stedt til hvile, fulgt til graven av familie og venner.

Men en mamma og pappa har fortsatt ikke kunne gravlegge sin kjære.

Den svenske Helitrans-piloten (27) som mistet livet sammen med sine fem passasjerer i helikoptertragedien på Skoddevarre, har av forskjellige årsaker ikke kunne returneres hjem til Sverige før denne uken.

Først mandag ble han skrevet ut fra Tromsø, og hjemtransporten kunne ta til.

– Flyet som fraktet kisten med piloten til Sverige landet på Arlanda sent onsdag kveld, forklarer Richard Simonsen i Helitrans, som via en pårørendekontakt har holdt dialog med de etterlatte.

Etter ankomst Arlanda ble den omkomne kjørt hjemover.

– Foreldrene var oppe hele natten, i påvente av at kisten skulle komme. De har hatt det veldig tungt – det har vært en svært, svært krevende tid for familien. Men som jeg får forklart var det en stor lettelse for dem da de endelig fikk sønnen hjem, sier Simonsen.

DAGLIG LEDER: Richard Simonsen er daglig leder i helikopterselskapet Helitrans. Foto: Mattis Sandblad, VG

Søknader

De måtte vente med å starte arbeidet rundt begravelsen i påvente av at alt skulle gå i orden rundt hjemtransporten.

– Når en avdød skal krysse grenser, så er det flere praktiske ting som må løses, søknader og papirer må fylles ut. Så vidt jeg forstår ble dødsattesten klar mandag for ei uke siden, andre papirer ble og klare i forrige uke. Likevel var det først mandag alt var klart og han kunne frigis. Vi i Helitrans har bistått med hjelp fra SOS International – for det er rett og slett ikke veldig enkelt å få en avdød person fra et land til et annet.

– Men etter at alle papirer var ordnet har det egentlig gått greit å få til resten, sier han.

Takknemlige

Gjennom Helitrans sine forsikringsordninger er kostnadene med hjemtransport, til begravelse og annet dekket. Det praktiske med å få piloten hjem har likevel tatt både tid og ressurser for de etterlatte, sier Simonsen.

Han forteller videre at både mammaen og pappaen som nå har fått hjem sin kjære lenge var veldig usikre på hvordan folk i Alta stilte seg til piloten og det faktum at han førte helikopteret som styrtet med fem av byens unge i.

– I tillegg til sorgen og uvissheten om hva som var årsaken til ulykken, følte de på denne usikkerheten også. Da det så ble satt i gang en spontan innsamlingsaksjon som veldig mange valgte å støtte, så betydde det forferdelig mye for dem. De har hatt alt fokus på å få sin sønn hjem, men via kontaktpersonen har de samtidig ønsket å takke alle de som har tenkt også på dem oppi tragedien. De har ønsket at jeg viderebringer en stor takk for omtanken som er vist av folk fra Alta og fra andre steder. Det har betydd mye for dem, sier Simonsen.

Han og Helitrans står som mellomledd for Spleis-aksjonen som ble startet av hammerfestingen Trond A Berntsen etter initiativ fra Åse Digre i Alta. Til sammen ble det gitt 231.100 kroner. Summen går via Helitrans og deretter direkte til de pårørende i Sverige, forklarer Simonsen.

– Jeg signerte formelt på dette onsdag, med dem som står som «eiere» av Spleis-aksjonen. Og jeg forsikrer at dette selvsagt går uavkortet til de pårørende.

Politiet har i samråd med de pårørende ønsket at pilotens navn ikke skal offentliggjøres.

Publisert: 27.09.19 kl. 16:50







