I KONFLIKT: Frp-leder Siv Jensen og Venstres Abid Raja. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Siv Jensen: – Hvis Venstre har et problem med å sitte i regjering med Frp, får de ta konsekvensene

Abid Rajas uttalelser om Frp er langt over grensen, mener partileder Siv Jensen.

Oppdatert nå nettopp







Stortingsrepresentant Abid Raja (V) henvender seg til statsminister Erna Solberg i en kronikk i Aftenposten. Han kritiserer Frp-leder Siv Jensens bruk av ordet «snikislamisering».

– Ja, kjære statsminister, at Jensen trekker frem nettopp det begrepet som seks år tidligere ble beklaget fordi det kunne oppfattes som høyreekstremt, det kaller jeg brun skremselspropaganda, skriver Raja.

les også Abid Raja: – Det stinker av Frps retorikk

Nå slår Jensen tilbake:

– Dette er karakteristikker som går langt over grensen. Men vi kan ikke bruke tiden vår på Abid Raja og Venstre fremover. Vi ønsker ikke være en brikke i Venstres lederkamp, sier Jensen til VG.

Flere sentrale Frp-politikere knytter Rajas utspill til valget av ny partiledelse i Venstre på landsmøtet i 2020. Det gjør også kilder internt i Venstre.

– Dersom Venstre har et problem med å sitte i regjering med FrP så får de ta konsekvensene av det.

Bakgrunnen for Rajas kronikk er flere utspill fra Frps Siv Jensen og Sylvi Listhaug i løpet av valgkampen. I et intervju og en kronikk i VG 2. september, hentet Jensen frem begrepet «snikislamisering», som hun fikk kritikk for også i 2009. Sylvi Listhaug publiserte 26. august et Facebook-innlegg, som raskt ble svært omdiskutert, om båtmigranter.

– Jeg vil bruke tiden min på å få gjennomført mer FrP-politikk. En streng innvandringspolitikk som har gitt rekordlave asylankomster og en integreringspolitikk som stiller krav og gir muligheter, bygge veier og få ned bompengebelastningen i by og bygd, redusere skattetrykket, samt få matlukten tilbake på sykehjem for å nevne noe, sier Frp-lederen.

Publisert: 17.09.19 kl. 14:35 Oppdatert: 17.09.19 kl. 15:14







Mer om