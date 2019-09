Person tatt av steinras i Lillesand

Ifølge politiet er en person kjørt til sykehus etter å ha blitt tatt av et steinras.

Oppdatert nå nettopp







Like før klokken 15 meldte politiet i Agder at det hadde gått et steinras ved Åbal bru. De hadde fått melding fra AMK om at en person var tatt av raset, men at vedkommende var ved bevissthet og ble ivaretatt av folk på stedet.

Like etter melder politiet at en person er kjørt til sykehus, og at helsetilstanden er uavklart.

– Det skal ikke være mer enn en person som er tatt av raset. Det skal være ca 8-10 halvstore stein som er rast ut i veien, melder politiet.

Har du bilder, video eller tips om saken? Tips VG her!

Veitrafikksentralen meldte først at riksvei 41 er stengt som følge av steinraset, men presiserer nå at det er fylkesvei 229. Ifølge politiet er det ikke snakk om et stort ras.

– Dette er en betydelig mindre vei enn riksvei 41. Jeg kjenner ikke noe mer til størrelsen på steinene enn det jeg har fått beskrevet, men halvstore stein betyr at det ikke er snakk om store kampesteiner, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane.

Han kjenner ikke til hvorvidt personen som nå er kjørt til sykehus var i bil eller ikke da vedkommende ble tatt av raset.

Det jobbes nå med å få tak i eksperter som kan vurdere hvor fjellsiden har rast ut.

Publisert: 12.09.19 kl. 15:14 Oppdatert: 12.09.19 kl. 15:30