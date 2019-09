Jakter ungdommer etter ransforsøk

Politiet søker etter flere gjerningspersoner i Oslo etter at en mann skal ha blitt slått ned like ved gravlunden i Borgen.

Den fornærmede mannen skal antageligvis ha blitt slått i hodet med et balltre, opplyser Oslo politidistrikt. Hendelsen ser ut til å ha vært et ransforsøk like ved gravlunden i Borgen.

– De prøvde å ta jakken på vedkommende. Fornærmede blir undersøkt av helsepersonell nå, opplyser operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet har ikke kontroll på noe våpen per nå.

Gjerningspersonene skal være både gutter og jenter nede i ungdomsalderen, ifølge vitner som har meldt ifra til politiet. Politiet søker nå etter rundt fire til fem ungdommer.

Politiet har foreløpig ikke opplysninger om det er noe relasjoner mellom mannen og ungdommene.

– Mannens skadeomfang er foreløpig usikker, så vi vet ikke hvor alvorlig skade det er snakk om. Men han blør fra hodet, sier Jøkling.

Det var en forbipasserende som så hendelsen og meldte ifra. Meldingen kom klokken 19.11.

