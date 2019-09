Skjøt mot utested i Bærum – jakter gjerningsmann

En person skal ha skutt mot utestedet Sir James i Sandvika i Bærum. Politiet leter etter en mann ikledd blå Adidas-jakke og olabukse, som har rømt fra stedet.

– Foranledningen kjenner vi ikke, men det kom en melding hit fra en av vaktene på Sir James om at det var avfyrt et skudd mot vinduet og at gjerningspersonen har forlatt stedet, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til VG.

Han opplyser at politiet er på stedet, og bekrefter at de har funnet et hull i vinduet som tyder på at gjerningspersonen har avfyrt skudd mot Sir James.

– Det var gjester på utestedet, og de ble selvfølgelig redde. Etter det jeg er blitt fortalt trakk gjestene innover i lokalet etter å ha hørt skuddet, sier Gulbrandsen.

Politiet har så langt ikke sett andre skader på bygget som tyder på at det er avfyrt mer enn ett skudd. Ingen personer ble skadd som følge av skytingen.

Et stort omfang politiressurser er satt inn i jakten på gjerningspersonen, deriblant hundepatruljer og vanlige patruljer.

Politiet har i tillegg gått ut med en beskrivelse av den antatte gjerningspersonen, som skal være cirka 160 centimeter høy og være ikledd Adidas-jakke og olabukse. Han skal ha litt skjegg på haken.

– I tillegg til våre egne ressurser har vi varslet vektere som er på jobb i området i tilfelle de måtte se noe, sier Gulbrandsen.

Han kjenner ikke til motivet bak skytingen.

– Om dette er en gjest som bærer nag til utestedet eller om det er en konflikt med noen der inne eller hva som måtte være foranledningen kjenner vi ikke til.

