ETTERFORSKET: I vinter fikk politiet melding om brann i en søppelbøtte utenfor boligen til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Politiet og PST etterforsker brannen.

Elden: – Kameraer ute av drift svekker Wara-etterforskningen

Advokat John Christian Elden betegner opplysningene i Wara-notatet VG har omtalt som en «sentral del av bevisbildet» og sier ingen filmopptak viser gjerningspersonen.

«Ingen kamera som fungerer.» Slik oppsummerte daværende justisminister Tor Mikkel Wara situasjonen i familiens bolig i mars, etter tre måneder med hærverk, bred politietterforskning og omfattende sikkerhetstiltak.

Det fremgår av et notat fra Wara datert 22. mars, som han sendte til Statsministerens kontor. VG omtalte notatet lørdag.

Familiens bil ble påtent natt til 10. mars. Fire dager senere pågrep PST samboeren Linda Anita Bertheussens (54) for å ha iscenesatt en kriminell handling ved å tenne på bilen. Hun er også mistenkt for de andre tre kjente tilfellene av hærverk og et trusselbrev med hvitt pulver som ble funnet i postkassen i vinter.

NOTAT: Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) forteller om hærverket og sikkerhetstiltak i dette notatet datert 22. mars i år.

Bertheussens advokat John Christian Elden har følgende kommentar:

– At kameraer og pc-er ikke fungerte er en sentral del av bevisbildet. Og dette var godt kjent for politiet allerede før noen tente på Bertheussen bil i mars, sier Elden til VG.

VG fikk innsyn i notatet etter en henvendelse til Statsministerens kontor.

Ifølge Waras notat fungerte bare et kamera da bilen ble påtent og politiet rykket ut natt til 10. mars.

Dagbladet har tidligere meldt at fordi politiet ikke har sett noen gjerningspersoner på det som finnes av film fra hendelsen, så utelukker politiet andre enn Bertheussen.

– At det ikke er noen filmopptak som viser gjerningsmannen, er selvsagt ikke noe bevis mot henne, slik noen medier tidligere har antydet, sier Elden.

– Kan kameraer som ikke fungerer ha ødelagt etterforskningen politiet skulle gjennomføre?

– Det er blant forholdene vi har bedt etterforsket og egentlig ganske innlysende. Kameraer som var ute av drift svekker Wara-etterforskningen, sier Elden.

VG var søndag i kontakt med PST, som ikke ønsker å kommentere saken.

OVERVÅKNING: På veggen utenfor daværende justisminister Tor Mikkel Waras hus i Oslo var det montert en bevegelsessensor og lamper. Skilt advarer om kameraovervåkning.

Vil tiltale

PST mener samboerens hensikt med å antenne Waras bil skal ha vært å vekke mistanke om at en straffbar handling ble begått. Hun har også status som mistenkt i fire andre hendelser (se faktaboks), men avviser alle anklager.

Denne uken fikk VG bekreftet at PST også vil ta ut tiltale mot Bertheussen, blant annet for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.

Paragrafen har en strafferamme på ti års fengsel. Saken ligger til vurdering hos statsadvokaten og skal videre til riksadvokaten for vurdering.

Bertheussen erklærer ikke straffskyld.

Hverken Oslo-politiet, PST eller sikkerhetsselskapet Stanley vil kommentere kritikken Wara rettet i notatet VG omtaler.

ADVOKAT: Jon Christian Elden representerer Bertheussen i saken. Her er han avbildet i retten i forbindelse med Jensen-saken i januar.

Klaget over lekkasjer

Notatet er stilet «til Oslo politidistrikt og Politiets sikkerhetstjeneste» (PST). Tittelen er «Trygghetstiltak Wara med familie».

Som justisminister var Wara ansvarlig for begge etatene samtidig som de etterforsket og håndterte trusselbildet mot ham i vinter.

Han gikk ut i permisjon etter pågripelsen av samboeren 14. mars og trakk seg fra regjeringen 28. mars, tre dager etter at SMK mottok notatet VG har fått innsyn i.

VG har rettet henvendelser til Wara om notatet, referert innholdet i notatet og bedt om et intervju til denne artikkelen. VG får opplyst at Wara er kjent med at VG skriver en sak og at han ikke ønsker å kommentere notatet eller artikkelen.

Wara forklarer i detalj hvordan de siste månedenes hærverk og brannstiftelser førte til stadig flere tiltak på eiendommen for å sikre dem mot nye angrep.

Wara redegjør også for:

Bekymringer for lekkasjer om operasjonen og privatlivet til mediene.

Uenigheter med sikkerhetsselskapet om hva som skjedde inne i huset.

GIKK AV: Tor Mikkel Wara (Frp) trakk seg som justisminister 28. mars i år. Her med statsminister Erna Solberg.

