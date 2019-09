TAUS: Carl I. Hagen velger å holde sin munn lukket om årsaken til Oslo Frps fall fra å være et styringsparti i rådhuset til å bli mindre enn både Venstre, Rødt og bompengelisten. Bildet er fra plassen foran Frps hovedkontor i Tostrupgården før et av Frps krisemøter om bompengestriden. Foto: Gøran Bohlin, VG

Frp i Oslo: Gikk fra styringsparti til miniparti

Oslo Frp var selve motoren i Fremskrittspartiet. Manglende fornyelse har gjort det til et miniparti, mener flere på innsiden.

– Det er en generell utfordring i storbyene at Frp ikke appellerer nok til de som bor der. Dette handler om flere ting, blant annet at vi ikke har vært offensive nok for å møte urbane mennesker med satsing på kollektivtrafikk og smarte offentlige løsninger i folks hverdag, sier leder Bjørn-Kristian Svendsrud (27) i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

Han synes ikke det er stas i det hele tatt at lokalpartiet, som i glansårene på 90-tallet hadde ordføreren i hovedstaden, nå er mindre enn både Rødt, Venstre og bompengelisten.

Med en oppslutning på 5,3 prosent, gjorde Frp i Oslo sitt dårligste valg på 40 år.

Frps fylkestingsvalg (landstall) 1987: 12,3 prosent, 1991: 7,0 prosent, 1995: 12,0 prosent, 1999: 13,4 prosent, 2003: 17,9 prosent, 2007: 18,5 prosent, 2011: 11,8 prosent, 2015: 10,3 prosent, 2019: 8,6 prosent.

– Valgresultatet i Oslo kunne gjerne ha vært bedre, ja, medgir Svendsrud, som regnes som en av sårt tiltrengte unge stemmer i partiet.

– For ti år siden oppnådde Oslo Fremskrittsparti 17,6 prosent i stortingsvalget. Hva skjedde?

– Si det. Hadde jeg visst det, så skulle jeg ha gitt deg svaret.

NYTT BLOD: Bjørn-Kristian Svendsrud er leder i Fremskrittspartiets Ungdom, og både representerer- og etterspør fornyelse i moderpartiet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Flere stemmer i partiet peker på at Carl I. Hagen (75) – både som gruppeleder i Oslo bystyre, som stortingsrepresentant og som «partieier» kan ha stått i veien for fornyelse. Men uten at det blir pekt på konkrete eksempler.

Representant for det nye Frp, Bjørn-Kristian Svendsrud formulerer seg slik:

– Carl I. Hagen har gjort en enorm jobb for Frp gjennom mange år. Samtidig har det vært viktig å slippe til nye folk. Nå velger Carl å gi seg i kommunepolitikken. Det kan åpne for enda flere mennesker med nye ideer, sier Svendsrud.

RESPEKT: Aina Stenersen, som før dette valget var listetopp for Oslo Frp – vek til side for å gi Carl I. Hagen førsteplassen på listen på nominasjonsmøtet før stortingsvalget i 2017. Hun er i ferd med å gi Hagen en klem på møtet. Foto: Göran Bohlin, VG

Leder Tone Ims Larssen (55) i Oslo Frp, er minst like klar som Svendsrud på at Oslo-valget var skuffende for Frp.

– Det var ikke noe godt valg for Frp i Oslo, nei. Vi har gjort det dårlig, selv om nedgangen i snitt fra forrige kommunevalg var enda større hos Frps kommunepartier, ifølge Ims Larssen.

– Kan Carl I. Hagen sin lenge fremskutte rolle ha sperret for nye folk i partiet?

– Det er vanskelig å si om han har sperret for nye krefter. Han er en person som fremdeles tiltrekker seg enormt mange mennesker. Det så vi spesielt når han besøkte valgboden. Da kom det mange bort og ville hilse på – og ta selfie med Carl. Men ja, han liker å få viljen sin. Han får ofte viljen sin og gjennomslag for sine synspunkter i gruppen, svarer Oslo Frps leder.

OSLO-TOPP: Tone Ims Larssen er leder i Oslo Fremskrittsparti. Hun tror hovedstaden er truffet av en grønn bølge. Bildet er tatt utenfor Frps hovedkontor etter et landsstyremøte i mai. Foto: Frank Ertesvåg, VG

– Hvorfor er dere nå mindre enn både Venstre, Rødt og FNB – og mindre enn halvparten så store som MDG i Oslo?

– Vi er nok truffet av en grønn bølge i hovedstaden. MDG fører nærmest det motsatte av vår politikk. Jeg trodde ikke Miljøpartiet De Grønne skulle få i nærheten av den oppslutningen de fikk. Men der tok jeg feil. Samtidig kom FMB opp som et protestparti mot bommer, mens vi ikke fikk frem vår motstand mot bommer like godt som tidligere. Det er en grense for hvor mange ganger vi kan repetere vår bom-motstand, sier Ims Larssen.

VG var fredag i kontakt med Carl I. Hagen, og la blant annet frem påstanden om at hans dominans i Oslo Frp kan ha hindret fornyelse. Men Hagen vil ikke kommentere hverken dette eller noe om årsaken til valgresultatet.

– Dette vil jeg ikke si noe om, sier Carl I. Hagen til VG.

FRP-DUO: Tidligere gruppeleder Henning Holstad (til venstre) og tidligere ordfører Peter N. Myhre var med på å styre hovedstaden i Frps storhetstid på 1990-tallet. Foto: Erik Johansen, NTB scanpix

Peter N. Myhre (64) var ordfører i Oslo på tidlig 90-tall. Han regnes av mange som en erke-Frp-er, men har nå trukket seg tilbake fra partipolitikk.

– Det går ikke så bra for tiden, nei. Men noe av det må nok tilskrives regjeringsslitasje som slår spesielt ut i Oslo. Vi må bli flinkere til å komme oss ut i mediene med gode saker. Vi har nok også erfart at bompengelisten har tatt velgere fra oss. Vi burde jo egentlig ha jobbet sammen med dem, sier Myhre til VG.

Han ønsker ikke å kommentere om Carl I. Hagen kan ha virket som en sperre for politisk og menneskelig fornyelse av Oslo Frp.

Fylkesleder Ims Larssen antyder at partiet ikke var offensivt nok – til tross for massiv annonsering om bom-motstand, innvandring og partileder Siv Jensens omstridte utspill om snikislamisering i valgkampinnspurten.

I starten av juni kom det også frem at Oslo Frps valgkampleder Adrian Stenberg (25) trakk seg. Og i måneden før avslørte DN at en intern rapport i partiet etterlyste retningsendring etter en tiltagende velgerflukt.

– Vi ble for dårlig på å få ut vårt budskap og vår visjon for Oslo i valgkampen, sier valgkamplederen som trakk seg til VG.

Han avviser at det var for stor arbeidsmengde eller hans unge alder som gjorde at han trakk seg, noe som tidligere har vært antydet i mediene.

– Kanskje vi skulle ha vært mer på alerten? Kanskje tok vi ikke denne grønne bølgen alvorlig nok? Kanskje vi har sittet litt for stille i båten? spør leder Tone Ims Larssen seg med litt avstand til valget.

– For lite fornyelse?

– Jeg spør meg også om vi har vært for lite innovative. Om vi har vært for opptatt av gamle løsninger og saker – uten å komme med noe særlig nytt? Vi burde nok ha lagt vekt på å fornye oss mer, erkjenner Ims Larssen.

– 5,3 prosent er vel et lavmål, hvor høyt skal dere i 2023?

– Jeg trodde ikke vi kunne komme lavere enn i 2015. Vi må i alle fall få inn seks personer i neste kommunevalg, det vil si cirka åtte prosent, svarer Ims Larssen.

Henning Holstad (68) har en fortid som både gruppeleder og nestleder i Oslo Frp fra storhetstiden på 90-tallet. Han forteller også gjerne om at han bidro til å rekruttere Siv Jensen til partiet.

Som flere andre konstaterer Holstad at Frp i Oslo ikke er den motoren eller hjertet i partiet som det var tidligere.

– Årsaken er en kombinasjon av manglende personer og manglende evne til å skape ny politikk og entusiasme, sier Holstad i en kortfattet kommentar.

Frps nye konkurrent om velgerne i Oslo, Cecilie Lyngby (48) og FNB oppnådde 21000 stemmer (5,8 prosent) og fire mandater i bystyret – med 2000 flere stemmer enn Frp (5,3 prosent) med sine tre mandater.

– Jeg er veldig glad for vårt resultat, men synes nok litt synd på Frp som feilet litt denne gangen, sier Lyngby til VG.

Hun mener FNB i Oslo fikk mange tidligere sofavelgere til å stemme – i tillegg til stemmene bompengelisten «stjal» fra Frp.

