Sykkeltyv ble frastjålet sykkelen han selv stjal

Mannen skal ha stjålet to sykler med en prislapp på 10.000 kroner hver.

Det var to sykler med en prislapp på over 10.000 kroner hver som ble stjålet fra en privat garasje i Spikkestad. Senere fant sykkeleieren den ene sykkelen til salgs på Finn.no.

Det var Røyken og Hurums Avis som omtalte saken først.

En mann i 20-årene fra Drammen har erkjent tyveriet av den ene sykkelen, men til politiet har mannen sagt at sykkelen senere ble frastjålet fra ham.

– Vi fikk et tips av sykkeleieren om at han hadde funnet den ene av syklene som var lagt ut for salg på Finn.no. Etter å ha fått en beslutning om ransaking fra Tingretten, kunne vi pågripe den mistenkte, sier etterforskningsleder Øistein Lian ved Røyken og Hurum lensmannskontor til RHA.

Tyven ble frastjålet

Mannen, som skal være en kjenning for politiet, har erkjent tyveriet av den ene sykkelen, ifølge etterforskningslederen. Sykkelen har imidlertid ikke blitt funnet av politiet.

– Saken er oppklart fra vår side, selv om syklene ikke har kommet til rette. I avhør har den siktede sagt at han ble frastjålet sykkelen han selv stjal, sier Lian til avisen.

Etterforskningslederen forteller at sykkeltyveri er et problem rundt Spikkestad-området, og legger til at de har fått inn flere meldinger om sykler som har forsvunnet fra Spikkestad stasjon.

– Vi er ikke trygge på at tyvene har sluttet å stjele, så vi ber folk om å sikre syklene så godt som mulig, sier Lian til avisen.

Politiet har foreløpig ingen mistenkte. Lian oppfordrer folk til å skrive ned rammenummeret på sykkelen og ta vare på kvitteringen, slik at det skal bli enklere å registrere syklene og finne eierne.

