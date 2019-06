Knivdramaet på Grünerløkka: – Husker ikke episoden

Russeren som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen i Oslo tirsdag ivaretas av helsepersonell. Han erkjenner ikke straffskyld.

Mindre enn 10 minutter siden







Tirsdag ble mannen pågrepet på dramatisk vis på Ankerbrua på Grünerløkka i Oslo, etter å ha knivstukket Lehnnon Dominguez.

Den 30 år gamle russiske statsborgeren fremstilles for varetektsfengsling klokken 15 torsdag. Hans forsvarer Per Bjørnar Hegelstad sier til VG at hans klient samtykker til varetektsfengslingen, men at han ikke erkjenner straffskyld.

– Spørsmålet om tilregnelighet er sentralt. Han sier han ikke husker episoden, sier Hegelstad.

les også Bodde med knivmannen på Grünerløkka i Oslo: – Han truet oss

Mannen er enda ikke avhørt av politiet på grunn av hans helsetilstand, og blir ivaretatt av helsepersonell.

– Vi ønsker å få avhørt han så fort som mulig, men det har til nå ikke vært mulig på grunn av hans helsemessige tilstand, skriver leder ved seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt, Anne Alræk Solem, til VG.

les også Broren ble knivstukket på Grünerløkka: – Heldigvis ble han ikke drept

Dramatisk pågripelse

Da politiet skulle pågripe mannen benyttet de et elektrosjokkvåpen.

– Politiet avfyrte et varselskudd, og det ble benyttet et elektrosjokkvåpen på gjerningspersonen, i forbindelse med pågripelsen, sa operasjonsleder Tor Jøkling tirsdag.

Siktede er tidligere dømt for vold etter en episode i 2017 hvor han rev ned gjerdet til en byggeplass og angrep de som jobbet der. I 2014 ble han dømt for vold mot offentlig tjenestemann og kroppskrenkelse.

I den siste dommen kommer det frem at han har slitt med psykiske utfordringer, rus og sinnemestring.

TILFELDIG OFFER: Lehnnon Dominguez ble angrepet av en mann med kniv på vei til jobb tirsdag. Foto: Privat

Uten for livstruende skader

Lehnnon Dominguez var på vei til jobb på Grünerløkka i Oslo da han så mannen komme mot ham og kollegaen hans.

– Alt skjedde så fort. Jeg er takknemlig for at jeg overlevde og at ingen andre ble skadet, sa 37-åringen til VG onsdag.

Dominguez klarte å komme seg unna, men mannen fulgte etter og klarte å ta han igjen ved Ankerbrua.

les også Knivdramaet: Betegnes som en «veldig alvorlig hendelse»

– Han dyttet meg i bakken igjen. Jeg var litt redd. Jeg trodde jeg skulle dø.

Dominguez er utenfor livstruende skader, men punkterte en lunge.

– Jeg vil takk for all hjelpen jeg har fått. Både av politiet og ambulanse personellet på stedet og for hjelpen jeg har fått på sykehuset.

Publisert: 06.06.19 kl. 11:33