INSPEKSJON: Bildet viser kommunen på inspeksjon i det vannbassenget der de har funnet E.Coli. Foto: Terje Bringedal

Vannskandalen: Nye prøver viser funn av Campylobacter

ASKØY (VG) Kommunen har tirsdag fått svar på nye prøver av drikkevannet på Askøy. Prøvene ble tatt fredag. De gir positivt utslag på Campylobacter, sier varaordfører Bård Espelid til VG.

Det er den samme bakterien som tidligere er påvist hos flere av de som har blitt innlagt på Haukeland Sykehus etter å ha drukket vann. Kommunen har testet syv punkter ute i vannetttet, og fått positivt svar på fire av dem.

– Det er områder der det har vært ganske alvorlige tilfeller. Så dette bekrefter bare at den tarmbakterien har vært i vannet vårt, sier Espelid.

Varaordføreren understreker at vannprøvene egentlig trenger én dag til for å dyrkes ferdig, og at det derfor kan være man finner Campylobacter også i de tre siste testpunktene.

To av punktene der kommunen har funnet bakteriene i vannet ligger i området Nedre Kleppe, rundt Kleppe Barneskole - der 104 elever og 11 lærere er syke tirsdag. De andre to punktene ligger i området Øvre Kleppe, der også vannbassengene ligger.

– Dette understreker at det har vært smitte, der vi også har stor konsentrasjon av innbyggere som er rammet, sier Espelid.

BAKTERIEFUNN: Varaordfører Bård Espelid fortalte pressen om funnene tirsdag ettermiddag. Foto: Terje Bringedal, VG

Leter etter smittekilde

Så langt har omtrent 2 000 personer trolig blitt syke av drikkevannet på Askøy. Til sammen har 62 personer, både barn og voksne, blitt innlagt på Haukeland sykehus. Ifølge sykehuset er ingen av pasientene kritisk syke.

Mandag fortalte varaordførereren at det fortsatt er flere nye smittetilfeller etter vannskandalen, og at intensiteten i epidemien er like høy. Anbefalingene om å koke vannet står fortsatt ved lag, og kommunen har i tillegg satt ut flere vanntanker med rent vann til innbyggerne.

Selv om høydebassenget er antatt å være smittekilden, mangler kommunen fortsatt klare svar, og varaordføreren fortalte tidligere mandag at de samarbeider nært med Folkehelseinstituttet for å finne kilden.

Publisert: 11.06.19 kl. 15:44 Oppdatert: 11.06.19 kl. 16:04