Fornærmede sendte invitasjoner og nakenbilde til Svein Ludvigsen

NORD-TROMS TINGRETT (VG) – Jeg hadde planlagt å drepe ham på hytta, fortalte den 25 år gamle fornærmede om motivasjonen bak en tilsynelatende hyggelig invitasjon til hyttetur.

– Har du tatt noe initiativ overfor Svein? spurte Ludvigsen-forsvarer Per Zimmer.

– I forhold til hva? spurte 25-åringen.

– Seksualitet?

– Nei, svarte mannen som kom til Norge som asylsøker i 2009, og som skal ha blitt utnyttet av tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen.

Ludvigsen nekter straffskyld.

Nekter for forelskelse

I går forklarte den fornærmede 25-åringen seg nærmest fritt om årevis med ufrivillig og tvangspreget seksuell kontakt med Ludvigsen. Den tidligere Høyre-toppen og fiskeriministeren skal angivelig ha lurt 25-åringen til å tro at han hadde makt til å «kaste ham ut av Norge».

25-åringen var redd for å fortelle om Ludvigsen, fordi han fryktet konsekvensene. Han har fortalt flere ganger at han trodde Ludvigsen hadde makt til å ordne «alt», og samtidig sørge for at han ble sendt tilbake til hjemlandet hvis han fortalte om det han hadde opplevd.

Aktor Tor Børge Nordmo stilte spørsmål om fornærmede hadde vært forelsket i Svein Ludvigsen.

– Nei. Aldri. Jeg hater ham.

– Har du gitt uttrykk for det overfor ham?

– Nei.

– Har du gitt noen kjærlighetserklæring til Svein Ludvigsen?

– Nei.

– Har du sagt til ham at du ikke vil ha sex med ham?

– Mange ganger.

Makt og myndighet

I dag var det Ludvigsen-forsvarets tur til å stille spørsmål, og stemningen ble fort mer aggressiv, samtidig som fornærmede under store deler av forklaringen satt med blikket og hodet i bordplaten foran ham.

Ludvigsen, som selv satt med blikket festet i fornærmede i går, gikk i dag med på å flytte seg en rad lenger bak, etter ønske fra fornærmede.

FORSVARERE: Kai Vaag og Per Zimmer forsvarer Svein Ludvigsen. Foto: Terje Mortensen

Forsvaret stilte spørsmål ved om det var fornærmede som hadde gitt Ludvigsen en allmektig rolle.

– Nei, han sa til meg at han kan gjøre alt for meg, svarte 25-åringen.

Spørsmålene gikk deretter langt i retning av å forsøke å tegne et bilde av at den seksuelle kontakten mellom Ludvigsen og 25-åringen, egentlig var frivillig.

BISTANDSADVOKATER: Gunhild Bergan (til høyre) er 25-åringens bistandsadvokat. Her står hun ved bistandsadvokatene Beate Arntzen og Ole Strømmen. Foto: Terje Mortensen

Men det benekter fornærmede sterkt for. Ludvigsen skal forklare seg om kontakten i morgen.

– Hva tenker du om sex mellom menn, spurte Zimmer.

– Det er skammelig, svarte 25-åringen.

– Hvorfor det?

– På alle måter. Det føles ikke behagelig, ikke sånn at du vil det. Både med tanke på kulturen min og oppveksten min. Det er som å kaste opp.

– Er det samme om det er frivillig eller ufrivillig sex?

– Det er på alle måter uaktuelt. Uansett religion og kultur, det var ikke noe for meg uansett.

Sende nakenbilde

Zimmer viste også til flere av fornærmedes uttalelser i politiavhør.

– «Fornærmede sier at han har sendt melding til Svein og spurt om de skal reise på hotell eller til hytta igjen, da hytteturen var så fin» Hvor mange sånne meldinger har du sendt? spurte Zimmer.

– Noen ganger ja, men jeg kan ikke si noe tall. Jeg hadde planlagt å drepe ham på hytta, for det var mest grusomt for meg de to ukene. Jeg hadde så lyst, mine tanker var at det var beste plassen å drepe, svarer 25-åringen.

– Hvordan tenkte du Svein skulle oppfatte dette? spurte Zimmer med henvisning til at «hytteturen var så fin».

– Jeg vet ikke hva han tenker. Han tenker på det som han har gjort mot meg. Jeg sa det til ham fordi jeg hadde en plan, sa 25-åringen, med henvisning til det å drepe.

Zimmer viste så til at 25-åringen har sendt et penisbilde til Ludvigsen.

– Hvordan tenker du at han skal oppfatte det?

– Det var han som ville det. Du må spørre ham.

– Seksuelle relasjoner mellom deg og Svein. Har du på noe tidspunkt gitt uttrykk for at det var ugreit?

– Alltid, svarte 25-åringen.

Publisert: 12.06.19 kl. 12:45 Oppdatert: 12.06.19 kl. 13:34