Trude Drevland blir honorær konsul

Bergens tidligere ordfører skal fronte Georgias interesser i Bergen og på Vestlandet. Men selv har hun aldri vært i landet.

12. November blir Trude Drevland offisielt utnevnt som honorær konsul for Georgia i Bergen. Det skjer riktignok ved ambassaden i Oslo. Bakgrunnen er at Georgia ønsker å markedsføre seg mer på Vestlandet enn hva som er tilfellet i dag.

Drevland forteller til VG at det er en ære å bli utnevnt. Særlig ettersom dette er noe man blir spurt om, og ikke ber om selv. Rollen innebærer at hun skal bidra til å sette fokus på forhold som handel, turisme og kulturutveksling mellom Bergen og Georgia.

– Det er jo en spennende rolle fordi det er et land som har slitt for friheten sin det meste av sin tid. De holder på å utvikle et godt demokrati, sier Drevland.

NO SER EG ATTER SLIKE FJELL OG DALAR: Georgia har de siste årene tiltrekt seg et stigende antall norske turister. Det skyldest blant annet enn majestetisk natur. Foto: Gjermund Glesnes

Visste ikke mye

Hun lover å gi de så mye oppmerksomhet som mulig når hun nå inntar posten. Men hvilket forhold har hun egentlig hatt til Georiga fra før?

– Altfor lite inntil dette ble aktualisert, innrømmer hun.

Det har derimot endret seg nå.

– Jeg har måttet gjøre meg kjent med nasjonen i mye større grad enn hva jeg var.

Så langt har hun ikke rukket å besøke landet, men håper å få muligheten i løpet av det neste halve året. Foreløpig har det blitt med å lese seg opp og å ha kontakt med ambassadør Maia Kipshidze i Oslo.

HOVEDSTAD: Tbilisi er Georgias hovedstad. Foto: Steven Paston / PA Wire

– En perfekt person

På spørsmål om hvorfor akkurat hun ble spurt viser Drevland til Leif Christian Sverstad, som er president i Det konsulære korps (CCN) i Norge. Det var han som overfor Georgias ambassade i Norge foreslo nordlendingen som har gjort vestlending av seg til posten.

Han forteller til VG at de alltid ser etter etablerte personer som har kjennskap til distriktet og et etablert nettverk fra området de skal være honorær konsul for.

– Da må man finne de rette personene med de rette innstillingene, og som er villig til å gjøre en innsats uten å få betalt for det, sier Sverstad, og legger til:

– Trude Drevland er etter våre vurderinger en perfekt person til å utføre posten som konsul for Georgia i Bergen og omegn, sier Sverstad, som blant annet trekker frem den tidligere bergensordførerens utadvendthet og måten hun omgås og får tillit hos folk på.

Trude Drevland ble mens hun var ordfører i Bergen siktet for grov korrupsjon i den såkalte «cruise-saken». Saken ble til slutt henlagt.

