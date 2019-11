MEMOARER: Thorbjørn Jagland er ikke nådig mot myndighetenes behandling av sårbare mennesker. Foto: Bringedal, Terje

Jagland om NAV-skandalen: - De sårbare har dårligst beskyttelse

Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland mener NAV-skandalen avdekker at de mest sårbare har dårligst beskyttelse i alle statsmakter. Det skriver han på sin åpne Facebook-side.

Nå nettopp







Han skriver at NAV-skandalen avdekker noe som alltid har vært et problem i statsmaktene Stortinget, Regjeringen og Domstolene.

– Inklusiv den fjerde, pressen, skriver Jagland.

Media regnes som den fjerde statsmakt.

Thorbjørn Jagland som fyller 69 år kommende tirsdag, var statsminister i 1996/1997. Han var Stortingspresiden fra 2005 til 2009. Midt i september i år gikk han av som generalsekretær i Europarådet. Den stillingen hadde han fra 2014. Nå skriver Jagland på memoarene, melder han på Facebook.

«Embetsverkets uvilje»

Blant temaene han jobber med, er også det han kaller «embetsverkets uvilje mot grunnlovsfesting av rettigheter og særlig at de skal forankres i internasjonale rettigheter.»

Han skriver at han ble kjent med denne holdningen i sin tid som Stortingspresident, da han startet et arbeid med en revisjon av Grunnloven, med sikte på å innarbeide menneskerettighetene i den.

– EØS er bra for finans og handel, men at mennesker skal ha internasjonale rettigheter, det forsøker vi i det lengste å unngå, har vært holdningen, skriver han og legger til:

Vil ikke svare

Jagland skriver at han skal belyse denne holdningen i memoarene, som han er i gang med å skrive. Det viser et bilde han postet på Facebook 31.oktober. Forsøket på å innarbeide menneskerettigheter i Grunnloven, var ifølge det Jagland melder, et umulig prosjekt.

- Det kom NEI fra øverste hold i regjeringen, inspirert av kulturen i embetsverket, skriver han.

Øverste hold i regjeringen var på den tiden Jens Stoltenberg som var statsminister fra 2005 til han gikk av i 2013. I de fire første årene av Stoltenbergs regjeringstid var Thorbjørn Jagland Stortingspresident.

VG har sendt Jaglands uttalelser til Arbeids- og sosialdepartementet, ettersom det er de som er det ansvarlige departementet når det kommer til NAV-skandalen.

– Dette kan vi ikke kommentere, sier seniorrådgiver Trond Rassmussen i kommunikasjonsseksjonen.

Heller ikke Jens Stoltenberg har ønsket å kommentere saken.

VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med Jagland eller hans kontaktperson søndag.

Publisert: 03.11.19 kl. 21:53







Mer om