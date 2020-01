NOK ER NOK: Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde Foto: Harald Henden

Tybring-Gjedde: Mener Frp bør gå ut av regjering

Christian Tybring-Gjedde raser etter regjeringens beslutning om å hente hjem den 29 år gamle norsk-pakistanske IS-kvinnen og hennes to barn. Han mener nok er nok og at Frp nå bør gå ut av regjeringen.

Nå nettopp

– På gruppemøtet i morgen må vi gjøre det helt klart. Vi er ikke orientert før i etterkant. Det er kanskje derfor man gjør det, fordi man visste at stortingsgruppen ville sette foten ned. Nå er nok. Vi kan ikke akseptere det lenger, sier Tybring-Gjedde til TV2.

I går ble kvinnen og barna møtt på grensen mellom Syria og Irak av personell fra ambassaden og norsk politi. Kvinnen og barna er på vei til Norge. Hensynet til den alvorlig syke sønnen veide til slutt tyngst for regjeringen.

Saken har vært politisk omstridt i regjeringen. KrF og Venstre har ønsket å hente mor og barn hjem. Frp har sagt blankt nei.

– Vi har sagt at man kan hente hjem det syke barnet, men at Norge ikke bør løfte en finger for IS-kvinnene, som har vært del av en terrororganisasjon. Det mener vi fortsatt, vi mener dette er feil, og har tatt dissens i regjeringen i denne saken, sa innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim til VG da kvinnen og barna var ute av Syria.

Olje- og Energiminister Sylvi Listhaug bekreftet at Frp tok dissens i saken internt i regjeringen.

– Vi står ikke bak denne beslutningen, sa Listhaug til VG.

Regjeringspartnerne KrF og Venstre er begge glade for at det er funnet en løsning i saken.

Christian Tybring Gjedde (Frp) har også tidligere beskrevet en smertegrense i forhold til regjeringsdeltagelse. Han var tydelig rett før Kristelig Folkeparti gikk inn i regjering høsten 2018. Da beskrev stortingsrepresentanten et stort sinne blant partiets velgere og ment at Frps velgerne vil ut av regjering.

– Frustrasjonen og irritasjonen blant våre velgere nå er så stor, at de mener vi må gå ut av regjering, sier han.

– Det er en vurdering i Frp om vi får mer gjennomslag i eller utenfor regjering, fortsatte han.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Hans Andreas Limi, parlamentarisk leder i Frp.

Publisert: 14.01.20 kl. 22:17

