To døde i Bergen: Hypotesen om drap er styrket

BERGEN (VG) Politiet har siktet tre menn for drap eller medvirkning til drap etter at to personer ble funnet døde i Bergen mandag. En fjerde person er siktet for å ha ødelagt bevis.

En mann i 30-årene og en mann i 50-årene ble mandag pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. En tredje mann, også han i 30 årene, ble tirsdag pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Politiet holder en ny pressekonferanse tirsdag klokken 19.

– Obduksjonen styrker hypotesen om at det er et drap, opplyser påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.

Pågripelsen av tredjemann skjedde i et sosialt botiltak i Arna i Bergen klokken 14 tirsdag. To vitner som var tilstede ble tatt inn til avhør. Det ene vitnet er nå siktet for å ha ødelagt bevis.

Mannen i 50-årene har ikke ønsket å forklare seg, mens mannen i 30-årene har forklart seg.

Disse to, som ble pågrepet mandag, vil fremstilles for fengsling onsdag, opplyser Høyland.

Det er ikke tatt stilling til om tredjemann vil fremstilles for fengsling. Politiet ønsker å avhøre ham i kveld.

Nekter straffskyld

Advokat Kjetil Ottesen er forsvarer for mannen i 30-årene som ble pågrepet mandag. Mannen nekter straffskyld.

– Han har gitt en lang forklaring til politiet, og erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til drap. Han vil be om å bli løslatt under fengslingsmøtet, sier mannens forsvarer, Ottesen til Bergens Tidende.

– Han synes det er opprivende å bli anklaget for dette. Det er en tøff tid for ham, legger han til.

Mannen i 30-årene som ble pågrepet tirsdag vil avhøres i kveld. Han er også kjent av politiet fra før.

Politiet sier at de ikke gå inn på hva som er motivet, og de vil heller ikke kommentere relasjonen mellom avdøde.

Funnet døde i populært turområde

En 29 år gammel kvinne og en mann i 40-årene ble mandag funnet døde under en presenning i et populært turområde i Arna i Bergen.

Den døde kvinnen skal ha hatt stikkskader, får VG opplyst.

En av politiets hypoteser er at de døde er drept et annet sted. Politiet driver etterforskning ved et hospits i byen.

– Vi vet foreløpig ikke om dette er drapsstedet, opplyser kommunikasjonsrådgiver ved Politidistrikt Vest Gry Benedicte Halseth.

Hun bekrefter at undersøkelsene i og ved hospitset skjer i forbindelse med drapsetterforskningen.

Publisert: 14.01.20 kl. 19:01 Oppdatert: 14.01.20 kl. 19:14

